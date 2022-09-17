https://sputnikarabic.ae/20220917/ستاندرد-آند-بورز-تتوقع--نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-للسعودية-إلى-أعلى-مستوى-منذ-10-سنوات-1067866336.html
"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات
"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات
وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-2". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:29+0000
2022-09-17T12:29+0000
2022-09-17T12:29+0000
السعودية
اقتصاد
مجتمع
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وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكيوأضافت أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/رئيس-بعثة-صندوق-النقد-الاقتصاد-السعودي-يحقق-معدل-نمو-37-في-عام-2023-1066951021.html
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السعودية, اقتصاد, مجتمع
"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات
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وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-2".
وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي
وأضافت أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.