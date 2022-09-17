عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/ستاندرد-آند-بورز-تتوقع--نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-للسعودية-إلى-أعلى-مستوى-منذ-10-سنوات-1067866336.html
‏"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات
‏"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات
وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "‏A-/A-‎‎2‎‏".‏ 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:29+0000
2022-09-17T12:29+0000
السعودية
اقتصاد
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:597:1523:1454_1920x0_80_0_0_e02a573b6753f40a9e50dac5eec5e783.jpg
وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكيوأضافت أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/رئيس-بعثة-صندوق-النقد-الاقتصاد-السعودي-يحقق-معدل-نمو-37-في-عام-2023-1066951021.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:454:1523:1596_1920x0_80_0_0_903baf520329eb57149122a208650e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, اقتصاد, مجتمع
السعودية, اقتصاد, مجتمع

‏"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

12:29 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
مدينة الرياض السعودية
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
تابعنا عبرTelegram
وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "‏A-/A-‎‎2‎‏".‏
وتوقعت في تقرير لها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
رئيس بعثة صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يحقق معدل نمو 3.7% في عام 2023
28 أغسطس, 21:44 GMT
وأضافت أنها تتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала