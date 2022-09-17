https://sputnikarabic.ae/20220917/سوريا-والعراق-يتفقان-على-توحيد-المواقف-في-ملف-حصص-المياه--1067886142.html
سوريا والعراق يتفقان على توحيد المواقف في ملف حصص المياه
سوريا والعراق يتفقان على توحيد المواقف في ملف حصص المياه
اتفق العراق وسوريا على توحيد المواقف في ملف حصص المياه للحصول على حقوق البلدين المائية في ظل نقص الإيرادات المائية والتغيرات المناخية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:40+0000
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واختتمت في دمشق فعاليات الاجتماع الثنائي العراقي-السوري المشترك الخاص بإطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي بنسخته التاسعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية، العراق، اليوم السبت، عقدت فعاليات الاجتماعر برئاسة وزير الموارد المائية، في العراق، مهدي رشيد الحمداني ونظيره السوري تمام رعد وحضور الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي والقائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف.وأوضح البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك للوصول إلى النتائج المتوخاة والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف للحصول على حقوق البلدين المائية في ظل نقص الإيرادات المائية والتغيرات المناخية وبما يلبي متطلبات البلدين من المياه وضمان رفاهية شعبيهما".وأكد البيان أن الاجتماع اختتم بتوقيع المحاضر المشتركة بين الجانبين وتضمنت أهم توصياتها تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير التكنولوجيا والعلوم والبحوث ومواجهة الآثار المتطرفة للمناخ وأن يكون الاجتماع الثاني للبرنامج في العاصمة بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة.وتتهم كل من دمشق وبغداد الجانب التركي بتخفيض معدل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات، الأمر الذي يؤثر سلبا على الحصص المائية القادمة إلى كلا البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20211110/سوريا-والعراق-تتهمان-تركيا-بخفض-معدلات-مياه-دجلة-والفرات-1050676010.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا والعراق يتفقان على توحيد المواقف في ملف حصص المياه
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اتفق العراق وسوريا على توحيد المواقف في ملف حصص المياه للحصول على حقوق البلدين المائية في ظل نقص الإيرادات المائية والتغيرات المناخية.
واختتمت في دمشق فعاليات الاجتماع الثنائي العراقي-السوري المشترك الخاص بإطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي بنسخته التاسعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية، العراق، اليوم السبت، عقدت فعاليات الاجتماعر برئاسة وزير الموارد المائية، في العراق، مهدي رشيد الحمداني ونظيره السوري تمام رعد وحضور الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي والقائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف.
وأوضح البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك للوصول إلى النتائج المتوخاة والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف للحصول على حقوق البلدين المائية في ظل نقص الإيرادات المائية والتغيرات المناخية وبما يلبي متطلبات البلدين من المياه وضمان رفاهية شعبيهما".
10 نوفمبر 2021, 20:02 GMT
وأكد البيان أن الاجتماع اختتم بتوقيع المحاضر المشتركة بين الجانبين وتضمنت أهم توصياتها تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير التكنولوجيا والعلوم والبحوث ومواجهة الآثار المتطرفة للمناخ وأن يكون الاجتماع الثاني للبرنامج في العاصمة بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتتهم كل من دمشق وبغداد الجانب التركي بتخفيض معدل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات، الأمر الذي يؤثر سلبا على الحصص المائية القادمة إلى كلا البلدين.