https://sputnikarabic.ae/20220917/عقب-القصف-الإسرائيلي-النقل-السورية-تؤكد-أن-مطار-دمشق-يعمل-بشكل-طبيعي-1067861423.html
عقب القصف الإسرائيلي... "النقل السورية" تؤكد أن مطار دمشق يعمل بشكل طبيعي
عقب القصف الإسرائيلي... "النقل السورية" تؤكد أن مطار دمشق يعمل بشكل طبيعي
أكدت وزارة النقل السورية، أن مطار دمشق الدولي يعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى عدم وجود أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة وذلك بعد محاولة استهدافه بصواريخ... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:43+0000
2022-09-17T10:43+0000
2022-09-17T10:43+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مدير المؤسسة العامة للطيران باسم منصور، قوله إن حركة النقل الجوي في مطار دمشق الدولي مستمرة وفق البرامج الموضوعة.وأضاف أنه لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي. وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين إثر عدوان إسرائيلي وقع في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".وأكد المصدر أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".
https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-5-عسكريين-سوريين-إثر-عدوان-إسرائيلي-جوي-على-مطار-دمشق-وعدد-من-النقاط-1067849935.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
عقب القصف الإسرائيلي... "النقل السورية" تؤكد أن مطار دمشق يعمل بشكل طبيعي
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أكدت وزارة النقل السورية، أن مطار دمشق الدولي يعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى عدم وجود أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة وذلك بعد محاولة استهدافه بصواريخ إسرائيلية فجراليوم السبت.
ونقلت
وكالة الأنباء السورية، عن مدير المؤسسة العامة للطيران باسم منصور، قوله إن حركة النقل الجوي في مطار دمشق الدولي مستمرة وفق البرامج الموضوعة.
وأضاف أنه لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.
وأوضح أن المطار مستمر بالعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.
وكان مصدر عسكري سوري، قد أعلن اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين إثر عدوان إسرائيلي وقع في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية
"سانا" عن المصدر، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".
وأكد المصدر أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".