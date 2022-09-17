https://sputnikarabic.ae/20220917/قرار-جديد-من-السلطات-السعودية-بخصوص-صور-قيادة-المملكة-1067854074.html
قرار جديد من السلطات السعودية بخصوص صور قيادة المملكة
قرار جديد من السلطات السعودية بخصوص صور قيادة المملكة
قررت وزارة التجارة السعودية منع استخدام صور قيادة المملكة والعلم والشعار على جميع المطبوعات التجارية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:10+0000
2022-09-17T08:10+0000
2022-09-17T08:10+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وزارة التجارة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شددت على منع "الأفراد والمنشآت التجارية" من استغلال صور قيادة المملكة أو علمها أو شعار "السيفين والنخلة"، في أي "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".وقال البيان: "وزارة التجارة تؤكد منع استخدام علم الدولة وشعارها وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في جميع الأوقات بما فيها اليوم الوطني".وكان قرار ملكي سعودي قد صدر منذ أربعة اعوام وحمل رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440 هـ، حيث قضى بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
قرار جديد من السلطات السعودية بخصوص صور قيادة المملكة
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قررت وزارة التجارة السعودية منع استخدام صور قيادة المملكة والعلم والشعار على جميع المطبوعات التجارية.
ووفقا لبيان نشرته وزارة التجارة السعودية، عبر موقعها
الإلكتروني، وفي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد شددت على منع "الأفراد والمنشآت التجارية" من استغلال صور قيادة المملكة أو علمها أو شعار "السيفين والنخلة"، في أي "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".
وقال البيان: "وزارة التجارة تؤكد منع استخدام علم الدولة وشعارها وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في جميع الأوقات بما فيها اليوم الوطني".
وتوعدت الوزارة السعودية بأنها ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في أنحاء المملكة كلها من أجل ضبط تلك المخالفات، لافتة إلى مراقبتها المتاجر الإلكترونية كذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتم في جميع الأوقات بما فيها وقت الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وكان قرار ملكي سعودي قد صدر منذ أربعة اعوام وحمل رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440 هـ، حيث قضى بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.