https://sputnikarabic.ae/20220917/مركز-المصالحة-الروسي-مقتل-5-عسكريين-سوريين-جراء-غارات-إسرائيلية-على-دمشق-1067882319.html
مركز المصالحة الروسي: مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية على دمشق
مركز المصالحة الروسي: مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية على دمشق
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين، جراء غارات جوية شنتها 4 مقاتلات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T19:34+0000
2022-09-17T19:34+0000
2022-09-17T19:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. قال نائب مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحفية: "في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر ما بين الساعة 00:45 و00:55، شنت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و6 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".وأضاف إيغوروف "أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين سوريين".وأشار إيغوروف إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من خلال استخدام منظومتي "بانتسير إس-1" و"بوك -إم2" الروسيتين تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، منتصف ليل الجمعة، إن أصوات انفجارات سمعت بوضوح في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.وبحسب المصدر ذاته، فإن "الفرق الهندسية توجهت إلى المواقع التي استهدفها العدوان لتقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها فور اكتمال ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-5-عسكريين-سوريين-إثر-عدوان-إسرائيلي-جوي-على-مطار-دمشق-وعدد-من-النقاط-1067849935.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, غارات, إسرائيلية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, غارات, إسرائيلية
مركز المصالحة الروسي: مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية على دمشق
19:34 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 19:41 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين، جراء غارات جوية شنتها 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16".
موسكو - سبوتنيك. قال نائب مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحفية: "في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر ما بين الساعة 00:45 و00:55، شنت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و6 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".
وأضاف إيغوروف "أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين سوريين".
وأشار إيغوروف إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من خلال استخدام منظومتي "بانتسير إس-1" و"بوك -إم2" الروسيتين تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.
وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، منتصف ليل الجمعة، إن أصوات انفجارات سمعت بوضوح في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.
وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن "الفرق الهندسية توجهت إلى المواقع التي استهدفها العدوان لتقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها فور اكتمال ذلك".