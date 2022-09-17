https://sputnikarabic.ae/20220917/مركز-المصالحة-الروسي-مقتل-5-عسكريين-سوريين-جراء-غارات-إسرائيلية-على-دمشق-1067882319.html

مركز المصالحة الروسي: مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية على دمشق

مركز المصالحة الروسي: مقتل 5 عسكريين سوريين جراء غارات إسرائيلية على دمشق

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين سوريين، جراء غارات جوية شنتها 4 مقاتلات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T19:34+0000

2022-09-17T19:34+0000

2022-09-17T19:41+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

غارات

إسرائيلية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1049888464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f562f85afbe288e3c61df49949ca8401.jpg

موسكو - سبوتنيك. قال نائب مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحفية: "في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر ما بين الساعة 00:45 و00:55، شنت 4 مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و6 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".وأضاف إيغوروف "أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين سوريين".وأشار إيغوروف إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من خلال استخدام منظومتي "بانتسير إس-1" و"بوك -إم2" الروسيتين تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، منتصف ليل الجمعة، إن أصوات انفجارات سمعت بوضوح في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في محيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.وبحسب المصدر ذاته، فإن "الفرق الهندسية توجهت إلى المواقع التي استهدفها العدوان لتقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها فور اكتمال ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20220916/مقتل-5-عسكريين-سوريين-إثر-عدوان-إسرائيلي-جوي-على-مطار-دمشق-وعدد-من-النقاط-1067849935.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, غارات, إسرائيلية