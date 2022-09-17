https://sputnikarabic.ae/20220917/مصانع-بروتين-خارج-الخلية-الحية-للمرة-الأولى-وسديم-الجبار-المفسر-لدورة-ولادة-النجم-1067869884.html

مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم

مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم

يعتقد العلماء أن ثقبا أسود تبلغ كتلته حوالي 10 أضعاف كتلة الشمس هو الأقرب إلى الأرض، والذي تم اكتشافه حتى الآن وعلى مسافة 1500 سنة ضوئية فقط.. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T13:47+0000

2022-09-17T13:47+0000

2022-09-17T13:47+0000

راديو

مرايا العلوم

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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم

وفي سياق آخر... للمرة الأولى، تمت عملية تخليق ريبوسومات قادرة على التكاثر الذاتي خارج الخلية الحية، ما قد يساعدنا على فهم أصول الحياة.وهذا الإنجاز يعد خطوة حاسمة نحو بناء خلايا اصطناعية ذاتية التكاثر من الصفر، دون الاعتماد على أصول خلوية حية، وهو تطور مهم لفهم كيف بدأت الكائنات الحية الأولى في تكاثرها الذاتي والتوالد ونسخ نفسها.يعتقد أن ثقبا أسود تبلغ كتلته حوالي 10 أضعاف كتلة الشمس هو الأقرب إلى الأرض الذي تم اكتشافه حتى الآن. ويدور حوله نجم يمكنه استضافة كواكب... ورغم أنه لا يمكن رؤيته مباشرة لأنه لا يصدر أي ضوء، فقد كشفت البيانات عن تأثير سَحْبِ الجاذبية الذي يمارسه الثقب الأسود على نجمه المرافق في مداره، والذي يشبه في العمر والكتلة - شمسنا.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن استمرار أزمة احترار الأرض، وتوصل العلماء إلى نقاط تحول مناخية كارثية.. فمع تراكم الدراسات الحديثة في بحث المسألة برزت نقاط خطرة ربما تزيد الأوضاع تفاقما، فيما تؤشر هي بذاتها على أن الوضع ربما يخرج عن السيطرة إذا لم يكن هناك تحرك فوري وجاد، ويتعلق ذلك بالأغطية الجليدية، وظاهرة انتقال الحرارة في البحر، وزوال الشعاب المرجانية.وفيها كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد الذين مضوا في دروب العلم بجهد وتميز، وهو ويليام طومسون أو "لورد كلفن" عالم الفيزياء والرياضيات الذي سُمي تأثير جول-تومسون على شرفه، وهو بالطبع صاحب وحدة قياس درجة الحرارة المعادلة لدرجة (1) مئوي وهي الكلفن.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "مرايا العلوم"إعداد وتقديم: أحمد أحمد

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