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https://sputnikarabic.ae/20220917/مطاردة-مثيرة-بين-هليكوبتر-وقارب-محمل-بالكوكايين-فيديو-1067855528.html
مطاردة مثيرة بين هليكوبتر وقارب محمل بالكوكايين... فيديو
مطاردة مثيرة بين هليكوبتر وقارب محمل بالكوكايين... فيديو
في مطاردة بطائرة هليكوبتر عالية السرعة، ضبطت البحرية المكسيكية شحنة كوكايين كبيرة تزن 1700 كيلوغرام على متن قارب. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:28+0000
2022-09-17T08:28+0000
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تلقت البحرية المكسيكية معلومات استخبارية عن شحنة كوكايين على متن قارب قبالة سواحل ولاية تشياباس.وعلى الفور، استجابت السلطات مستخدمة مروحية عالية السرعة لملاحقة القارب المشبوه.وفي الفيديو، يظهر أفراد البحرية المكسيكية يخرجون من المروحية في محاولة للنزول على سطح قارب المخدرات للسيطرة عليه وهي مهمة عادة ما يتم تعيينها لقوات على متن قارب مطاردة. ووفقا للسلطات المكسيكية، تم اعتقال 8 أشخاص على متن القارب ومصادرة 1700 كيلوغرام من الكوكايين. وقدرت الشحنة بنحو 24 مليون دولار، وإذا تم تسليم نفس شحنة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، سيتم بيعها بضعف قيمتها.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مطاردة مثيرة بين هليكوبتر وقارب محمل بالكوكايين... فيديو

08:28 GMT 17.09.2022
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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في مطاردة بطائرة هليكوبتر عالية السرعة، ضبطت البحرية المكسيكية شحنة كوكايين كبيرة تزن 1700 كيلوغرام على متن قارب.
تلقت البحرية المكسيكية معلومات استخبارية عن شحنة كوكايين على متن قارب قبالة سواحل ولاية تشياباس.
وعلى الفور، استجابت السلطات مستخدمة مروحية عالية السرعة لملاحقة القارب المشبوه.
وفي الفيديو، يظهر أفراد البحرية المكسيكية يخرجون من المروحية في محاولة للنزول على سطح قارب المخدرات للسيطرة عليه وهي مهمة عادة ما يتم تعيينها لقوات على متن قارب مطاردة.
ووفقا للسلطات المكسيكية، تم اعتقال 8 أشخاص على متن القارب ومصادرة 1700 كيلوغرام من الكوكايين.
وقدرت الشحنة بنحو 24 مليون دولار، وإذا تم تسليم نفس شحنة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، سيتم بيعها بضعف قيمتها.
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