https://sputnikarabic.ae/20220917/مقتل-4-عناصر-من-قسد-إثر-قصف-سيارتهم-بطائرة-مسيرة-تركية-شمالي-سوريا-1067862073.html

مقتل 4 عناصر من "قسد" إثر قصف سيارتهم بطائرة مسيرة تركية شمالي سوريا

مقتل 4 عناصر من "قسد" إثر قصف سيارتهم بطائرة مسيرة تركية شمالي سوريا

قُتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقصف طائرة مسيرة تركية سيارة تقلهم في منطقة عين عيسى شمالي الرقة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T10:57+0000

2022-09-17T10:57+0000

2022-09-17T10:58+0000

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دمشق - سبوتنيك. وذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "طائرة تركية مسيرة قصفت فجر اليوم، سيارة تابعة لقوات [قسد] ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل من فيها".إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن "مجهولين ألقوا قنبلة على سيارة تابعة لقوات [قسد] بالقرب من المطعم اليوناني وسط مدينة الرقة".وقالت المصادر إن "قوات قسد فرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث"، من دون إشارة إلى حجم الأضرار.ومنذ مطلع حزيران/يونيو الماضي، تواصل القوات التركية استهداف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمالي سوريا.والشهر الماضي، قصفت القوات التركية، بطائرة مسيرة، مقرا لـ "قسد"، في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح.وقالت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك، حينها، إن "مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت مقرا لقوات [قسد] في قرية شموكة على طريق عام الحسكة تل تمر، ما أدى إلى مقتل وإصابة مسلحي قسد الموجودين في المقر".ووفقا للمصادر، فإن مقر "قسد" الذي قصفته القوات التركية، يقع جنوب غربي القاعدة الأمريكية في منتجع لايف ستون، على طريق الحسكة الدرباسية.

https://sputnikarabic.ae/20220818/مقتل-3-نساء-من-مسلحي-قسد-إثر-قصف-مسيرة-تركية-في-ريف-الحسكة-1066599959.html

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