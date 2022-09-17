منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نراقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا
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أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم السبت، أنها ترقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان وتأمل في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين.
موسكو - سبوتنيك. قال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف، في بيان: "تعرب الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات التي اندلعت في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2022، على الحدود القرغيزية - الطاجيكية باستخدام الأسلحة الثقيلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين".
وأضاف: "الأمانة العامة للمنظمة تراقب الوضع عن كثب وتأمل في أن تكون الهدنة التي تم إقرارها الآن طويلة الأجل ومستدامة"، منوها بأن "المنظمة ترحب بمفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت بين دوائر الحدود في قرغيزيا وطاجيكستان".
وأشار زينيتدينوف إلى أن "المنظمة تعتبر استخدام القوة غير مقبول ويجب استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية فقط لحل النزاعات".
وأضاف: "الأمانة العامة للمنظمة تراقب الوضع عن كثب وتأمل في أن تكون الهدنة التي تم إقرارها الآن طويلة الأجل ومستدامة"، منوها بأن "المنظمة ترحب بمفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت بين دوائر الحدود في قرغيزيا وطاجيكستان".
وأشار زينيتدينوف إلى أن "المنظمة تعتبر استخدام القوة غير مقبول ويجب استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية فقط لحل النزاعات".