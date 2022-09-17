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https://sputnikarabic.ae/20220917/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-نراقب-عن-كثب-الاشتباكات-الحدودية-بين-طاجيكستان-وقرغيزيا-1067853982.html
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نراقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نراقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا
أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم السبت، أنها ترقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان وتأمل في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:07+0000
2022-09-17T08:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. قال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف، في بيان: "تعرب الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات التي اندلعت في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2022، على الحدود القرغيزية - الطاجيكية باستخدام الأسلحة الثقيلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين".وأضاف: "الأمانة العامة للمنظمة تراقب الوضع عن كثب وتأمل في أن تكون الهدنة التي تم إقرارها الآن طويلة الأجل ومستدامة"، منوها بأن "المنظمة ترحب بمفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت بين دوائر الحدود في قرغيزيا وطاجيكستان".وأشار زينيتدينوف إلى أن "المنظمة تعتبر استخدام القوة غير مقبول ويجب استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية فقط لحل النزاعات".
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منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نراقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزيا

08:07 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin  / الانتقال إلى بنك الصورمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin
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أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم السبت، أنها ترقب عن كثب الاشتباكات الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان وتأمل في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين.
موسكو - سبوتنيك. قال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف، في بيان: "تعرب الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات التي اندلعت في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2022، على الحدود القرغيزية - الطاجيكية باستخدام الأسلحة الثقيلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين".

وأضاف: "الأمانة العامة للمنظمة تراقب الوضع عن كثب وتأمل في أن تكون الهدنة التي تم إقرارها الآن طويلة الأجل ومستدامة"، منوها بأن "المنظمة ترحب بمفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت بين دوائر الحدود في قرغيزيا وطاجيكستان".

وأشار زينيتدينوف إلى أن "المنظمة تعتبر استخدام القوة غير مقبول ويجب استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية فقط لحل النزاعات".
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