https://sputnikarabic.ae/20220917/واتسآب-يطرح-أول-فيلم-من-إنتاجه-فيديو-1067870998.html
"واتسآب" يطرح أول فيلم من إنتاجه... فيديو
"واتسآب" يطرح أول فيلم من إنتاجه... فيديو
يستعد تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" لطرح أول فيلم من إنتاجه خلال الأسبوع الجاري. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:20+0000
2022-09-17T14:20+0000
2022-09-17T14:20+0000
مجتمع
منوعات
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وسيعرض "واتسآب" فيلما قصيرا هو باكورة إنتاجاته الأصلية بعنوان "نايجا أوديسي"، ويسرد قصة لاعب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، جيانيس أنتتوكونمبو، الذي ولد في أثينا باليونان لأبوين نيجيريين.وسيُعرض فيلم "نايجا أوديسي" الذي تبلغ مدته 12 دقيقة على حسابات "واتسآب" على مواقع التواصل، بما في ذلك قناته على منصة الفيديوهات "يوتيوب".وقالت رئيس التسويق العالمي في "واتسآب"، فيفيان أوديور، في تصريحات لمجلة "فارايتي" الأمريكية عن الفيلم: "هي قصة تعزز كيف يساعدنا "واتسآب" في تبني حياتنا متعددة الأوجه، وأثناء التنقل في العلاقات والهوية وحتى الشدائد، يتوافر "واتسآب"، مما يتيح لك احتضان جميع جوانبك من خلال ربطك بأولئك الأكثر أهمية في حياتك".وطرح "واتسآب" يوم الأربعاء الماضي إعلانا ترويجيا لفيلم "نايجا أوديسي".وطرح تطبيق "واتسآب" العديد من الميزات خلال الأشهر الماضية، من أبرزها قدرة مستخدميه على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.كما يختبر التطبيق ميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتاإنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
"واتسآب" يطرح أول فيلم من إنتاجه... فيديو
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يستعد تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" لطرح أول فيلم من إنتاجه خلال الأسبوع الجاري.
وسيعرض "واتسآب" فيلما قصيرا هو باكورة إنتاجاته الأصلية بعنوان "نايجا أوديسي"، ويسرد قصة لاعب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، جيانيس أنتتوكونمبو، الذي ولد في أثينا باليونان لأبوين نيجيريين.
وسيُعرض فيلم "نايجا أوديسي" الذي تبلغ مدته 12 دقيقة على حسابات "واتسآب" على مواقع التواصل، بما في ذلك قناته على منصة الفيديوهات "يوتيوب".
وقالت رئيس التسويق العالمي في "واتسآب"، فيفيان أوديور، في تصريحات لمجلة
"فارايتي" الأمريكية عن الفيلم: "هي قصة تعزز كيف يساعدنا "واتسآب" في تبني حياتنا متعددة الأوجه، وأثناء التنقل في العلاقات والهوية وحتى الشدائد، يتوافر "واتسآب"، مما يتيح لك احتضان جميع جوانبك من خلال ربطك بأولئك الأكثر أهمية في حياتك".
وطرح "واتسآب" يوم الأربعاء الماضي إعلانا ترويجيا لفيلم "نايجا أوديسي".
وطرح تطبيق "واتسآب" العديد من الميزات خلال الأشهر الماضية، من أبرزها قدرة مستخدميه على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.
كما يختبر التطبيق ميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتاإنفو"
في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".