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https://sputnikarabic.ae/20220917/وزير-البترول-المصري-خطة-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-المواد-البترولية-قد-تتأجل-1067866194.html
وزير البترول المصري: خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية قد تتأجل
وزير البترول المصري: خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية قد تتأجل
صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم السبت، بأن خطة الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والتي كان من المقرر تحقيقها العام المقبل قد تتأجل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:25+0000
2022-09-17T12:25+0000
مصر
اقتصاد
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وقال الوزير المصري في تصريحات لـ"CNBC عربية"، إن سبب التأجيل هو الظروف الاقتصادية الراهنة.وأضاف الملا إن "وزارته تستهدف استثمارات بقيمة تتراوح ببن 7.5 مليار إلى 8 مليارات دولار العام المالي الجاري".وكانت الحكومة المصرية تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية التي تستورد من الخارج مثل البنزين والسولار العام المقبل.ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف ترشيد استخدام النفط التقليدي عبر برنامج لتعويض السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتقديم حوافز للسيارات الكهربائية، حسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي.وتستورد مصر من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، مع زيادة الإنتاج من حقول الغاز الخاصة بها وخاصة حقل ظُهر.
https://sputnikarabic.ae/20220531/رئيس-الوزراء-المصري--عام-2023-سيشهد-اكتفاء-مصر-من-المنتجات-البترولية-1062922439.html
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مصر, اقتصاد
مصر, اقتصاد

وزير البترول المصري: خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية قد تتأجل

12:25 GMT 17.09.2022
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Claudio Peri
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صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم السبت، بأن خطة الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والتي كان من المقرر تحقيقها العام المقبل قد تتأجل.
وقال الوزير المصري في تصريحات لـ"CNBC عربية"، إن سبب التأجيل هو الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الملا إن "وزارته تستهدف استثمارات بقيمة تتراوح ببن 7.5 مليار إلى 8 مليارات دولار العام المالي الجاري".
وكانت الحكومة المصرية تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية التي تستورد من الخارج مثل البنزين والسولار العام المقبل.
ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف ترشيد استخدام النفط التقليدي عبر برنامج لتعويض السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتقديم حوافز للسيارات الكهربائية، حسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
رئيس الوزراء المصري: ‏‎ ‎عام 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية
31 مايو, 11:12 GMT
وتستورد مصر من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، مع زيادة الإنتاج من حقول الغاز الخاصة بها وخاصة حقل ظُهر.
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