https://sputnikarabic.ae/20220918/أنصار-الله-تشترط-فتح-الطرق-والموانئ-ودفع-رواتب-الموظفين-لتوسيع-هدنة-الأمم-المتحدة-في-اليمن-1067913052.html

"أنصار الله" تشترط فتح الطرق والموانئ ودفع رواتب الموظفين لتوسيع هدنة الأمم المتحدة في اليمن

"أنصار الله" تشترط فتح الطرق والموانئ ودفع رواتب الموظفين لتوسيع هدنة الأمم المتحدة في اليمن

جددت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، "تمسكها بضرورة رفع التحالف العربي بقيادة السعودية، القيود التي يفرضها على المطارات والموانئ اليمنية، ودفع رواتب... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T17:17+0000

2022-09-18T17:17+0000

2022-09-18T17:17+0000

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وقال المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه مهدي المشاط، إنه "سيدرس كل ما قدّم أو سيُقدم للمجلس بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه، بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على المكتسبات ويخفف من معاناة أبناء الشعب اليمني"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأضاف أن "توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق، سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار"، مجددا "موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق".وبشأن العروض العسكرية التي نظمتها قوات الجماعة أخيرا، في صنعاء والحديدة، أشاد المجلس السياسي الأعلى بـ"المستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن والتي تؤكد جهوزيتها العالية"، مضيفاً أن "تلك العروض والدفع العسكرية المتخرجة ليست من أجل الاعتداء على أحد، بل لتثبيت الأمن والاستقرار والدفاع عن حرية وسيادة واستقلال اليمن".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.يذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين.وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220815/أنصار-الله-تتوعد-الغضب-العارم-سنجعلها-مناورة-الهروب-الطويل-1066451966.html

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