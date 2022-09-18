https://sputnikarabic.ae/20220918/البريميرليغ-آرسنال-يكتسح-مضيفه-برنتفورد-بثلاثية-نظيفة-فيديو-1067913789.html
البريميرليغ... آرسنال يكتسح مضيفه برنتفورد بثلاثية نظيفة.. فيديو
البريميرليغ... آرسنال يكتسح مضيفه برنتفورد بثلاثية نظيفة.. فيديو
استعاد نادي آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الساحق على مضيفه برنتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غريفين بارك ضمن... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T18:00+0000
2022-09-18T18:00+0000
2022-09-18T18:00+0000
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وافتتح آرسنال التسجيل برأسية من اللاعب ويليام ساليبا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا.وبتمريرة من غرانيت تشاكا سجل غابرييل جيسوس الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة 28.ومع بداية الشوط الثاني، سجل فابيو فييرا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا.وبذلك، استعاد الآرسنال صدارة البريميرليغ برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي.وشهدت المباراة حدثا تاريخيا بمشاركة اللاعب إيثان نوانيري بفريق الآرسنال، وذلك في الدقيقة 92 بدلا من صاحب الهدف الثالث فيريرا، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.وشارك نوانيري وهو من مواليد عام 2007 بعمر 15 عاما و181 يوما، ليصبح أول لاعب تحت سن الـ16 عاما يلعب في البريميرليغ، بعدما كان هارفي إليوت لاعب ليفربول هو أصغر لاعب في تاريخ المسابقة بـ16 عاما و30 يوما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
البريميرليغ... آرسنال يكتسح مضيفه برنتفورد بثلاثية نظيفة.. فيديو
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استعاد نادي آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الساحق على مضيفه برنتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب غريفين بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.
وافتتح آرسنال التسجيل برأسية من اللاعب ويليام ساليبا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا.
وبتمريرة من غرانيت تشاكا سجل غابرييل جيسوس الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة 28.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل فابيو فييرا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا.
وبذلك، استعاد الآرسنال
صدارة البريميرليغ برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي.
وشهدت المباراة حدثا تاريخيا بمشاركة اللاعب إيثان نوانيري بفريق الآرسنال، وذلك في الدقيقة 92 بدلا من صاحب الهدف الثالث فيريرا، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك نوانيري وهو من مواليد عام 2007 بعمر 15 عاما و181 يوما، ليصبح أول لاعب تحت سن الـ16 عاما يلعب في البريميرليغ، بعدما كان هارفي إليوت لاعب ليفربول هو أصغر لاعب في تاريخ المسابقة بـ16 عاما و30 يوما.