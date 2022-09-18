https://sputnikarabic.ae/20220918/الجيش-اللبناني-يضبط-مليون-حبة-كبتاغون-والمهربون-يفرون-إلى-سوريا-صور-1067899588.html
الجيش اللبناني يضبط مليون حبة "كبتاغون" والمهربون يفرون إلى سوريا... صور
الجيش اللبناني يضبط مليون حبة "كبتاغون" والمهربون يفرون إلى سوريا... صور
تمكن الجيش اللبناني من إحباط محاولة تهريب شحنة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة في بعلبك. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T12:56+0000
2022-09-18T12:56+0000
2022-09-18T12:56+0000
لبنان
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وقال الجيش اللبناني في بيان له، إنه "أثناء ملاحقة دورية تابعة له مساء أمس السبت لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد بعلبك، تعرضت لإطلاق نار، فردت على مطلقي النار بالمثل".وتابع الجيش اللبناني في بيانه أنه "بعد تبادل إطلاق النار، فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية، وتمكنت الدورية من ضبط حوالي مليون حبة "كبتاغون" تركها المهربون في المكان، وتم تسليمها إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق".وتأتي هذه الأنباء بعدما أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، أمس السبت، عن ضبط كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة التي كانت وجهتها الأخيرة دولة الكويت.وأشار مولوي عبر "تويتر" إلى أن عدد الحبوب يفوق المليون حبة، وضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، وكانت مخبأة داخل شحنة من العنب.وتابع، لافتًا إلى أن شحنة "الكبتاغون" الضخمة كانت وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت، مضيفا أن التحقيقات مستمرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش اللبناني يضبط مليون حبة "كبتاغون" والمهربون يفرون إلى سوريا... صور
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تمكن الجيش اللبناني من إحباط محاولة تهريب شحنة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة في بعلبك.
وقال الجيش اللبناني في بيان له، إنه "أثناء ملاحقة دورية تابعة له مساء أمس السبت لعدد من المهربين في مزرعة النهير في جرد بعلبك، تعرضت لإطلاق نار، فردت على مطلقي النار بالمثل".
وتابع الجيش اللبناني في بيانه أنه "بعد تبادل إطلاق النار، فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية، وتمكنت الدورية من ضبط حوالي مليون حبة "كبتاغون" تركها المهربون في المكان، وتم تسليمها إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق".
وتأتي هذه الأنباء بعدما أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، أمس السبت، عن ضبط كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة التي كانت وجهتها الأخيرة دولة الكويت.
وأشار مولوي عبر "تويتر" إلى أن عدد الحبوب يفوق المليون حبة، وضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، وكانت مخبأة داخل شحنة من العنب
.
وتابع، لافتًا إلى أن شحنة "الكبتاغون" الضخمة كانت وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت، مضيفا أن التحقيقات مستمرة.