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https://sputnikarabic.ae/20220918/الخارجية-الأمريكية-تعرب-عن-قلقها-بشأن-الاشتباكات-الحدودية-بين-قرغيزستان-وطاجيكستان-1067887573.html
الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان
الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان، داعية البلدين إلى وقف إطلاق النار. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T00:24+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في تغريدة على " تويتر " قائلا: "نحن قلقون إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات على طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان".ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح الجمعة الماضية وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.وقالت وزارة الصحة القرغيزية في وقت لاحق، إن 24 جنديا قرغيزيا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات، فيما لم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا، ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم الجمعة.وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة، بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها؛ حيث لم يتم، حتى الآن، ترسيم حوالي 519 كيلومترا من الشريط الحدودي بين البلدين، والممتد على طول 980 كيلومترا.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان

00:24 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان، داعية البلدين إلى وقف إطلاق النار.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في تغريدة على " تويتر " قائلا: "نحن قلقون إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات على طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان".
وأضاف برايس: "حياة المدنيين على المحك، نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا، ونحث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود لاستعادة الهدوء من خلال الدبلوماسية".
ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح الجمعة الماضية وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.
وقالت وزارة الصحة القرغيزية في وقت لاحق، إن 24 جنديا قرغيزيا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات، فيما لم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا، ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم الجمعة.
وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة، بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها؛ حيث لم يتم، حتى الآن، ترسيم حوالي 519 كيلومترا من الشريط الحدودي بين البلدين، والممتد على طول 980 كيلومترا.
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