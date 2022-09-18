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السعودية تتسلم رسالة من قطر بشأن العلاقات الثنائية
السعودية تتسلم رسالة من قطر بشأن العلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن "الوزير فيصل بن فرحان تلقى رسالة من نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T15:53+0000
2022-09-18T15:53+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة"، مشيرة إلى أن "وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي تسلم الرسالة من سفير قطر في الرياض بندر العطية".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، إنهاء خلاف نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.ومنذ إعلان المصالحة يبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
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أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم

السعودية تتسلم رسالة من قطر بشأن العلاقات الثنائية

15:53 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن "الوزير فيصل بن فرحان تلقى رسالة من نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة"، مشيرة إلى أن "وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي تسلم الرسالة من سفير قطر في الرياض بندر العطية".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وشهدت قمة العلا التي عقدت بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، إنهاء خلاف نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.
ومنذ إعلان المصالحة يبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
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