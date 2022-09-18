https://sputnikarabic.ae/20220918/السفير-الإسرائيلي-لدى-المنامة-وقعنا-41-اتفاقا-مع-البحرين-1067894708.html

السفير الإسرائيلي لدى المنامة: وقعنا 41 اتفاقا مع البحرين

السفير الإسرائيلي لدى المنامة: وقعنا 41 اتفاقا مع البحرين

قال السفير الإسرائيلي لدى المنامة، إيتان نائيه، اليوم الأحد، إن بلاده وقعت على 41 اتفاقية مع البحرين، شملت مختلف المجالات. 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T10:23+0000

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وجاءت تصريحات نائيه خلال مقابلة مع صحيفة "الأيام"، اليوم الأحد، شدد من خلالها على أهمية "الاتفاقيات الإبراهيمية" بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة أمام ما وصفها بـ"التحديات" التي تتطلب العمل معا.وأكد إيتان نائيه أن العلاقات بين البلدين في مرحلة البناء، حيث لا يمكن وضع تقييم شامل لما تحقق، دون التقليل من أهمية ما تم إنجازه من عمل عبر التعاون سواء بين الحكومتين والقطاع الخاص في كلا البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز القطاع السياحي والتبادل الثقافي.وأعرب السفير الإسرائيلي لدى المنامة عن أمله في أن تشهد بلاده أعدادا من الطلاب البحرينيين الذين يتلقون تعليمهم في إسرائيل، خاصة في مجال علوم الحوسبة، بدعوى أن بلاده تشهد نقصا في الكوادر العاملة في هذا المجال، مما يطرح فرص تعليم جيدة أمام البحرينيين في هذا التخصص، واكتساب الخبرة من خلال التدريب هناك، والحصول على وظائف لدى شركات إسرائيلية.وشدد إيتان نائيه على ضرورة تعلم الطرفين من بعضهما البعض، وهذا لا يتحقق دون لقاءات واجتماعات مباشرة بين الجانبين، وهذا يتطلب ما أسماه بـ"الجسر النفسي بين الشعبين"، متوقعا استقبال المنامة زيارة مجموعات سياحية يهودية ستقضي عطلاتها في البحرين.وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أمس السبت، أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى دولة البحرين قريبا.وحسب موقع "I24"، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته لإسرائيل.وقال هرتسوغ: وأضاف أن هدف الزيارة هو "مواصلة الاستكشاف المشترك لطرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل السلام والازدهار والنجاح".وستكون هذه الزيارة التي تأتي بعد عامين من تطبيع العلاقات بين البلدين، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي لدولة البحرين.في سبتمبر/أيلول من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان. وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.

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