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https://sputnikarabic.ae/20220918/الصين-تطور-سيارة-مغناطيسية-يمكنها-أن-تعلو-فوق-سطح-الأرض-أثناء-السير-1067907237.html
الصين تطور سيارة مغناطيسية يمكنها أن تعلو فوق سطح الأرض أثناء السير
الصين تطور سيارة مغناطيسية يمكنها أن تعلو فوق سطح الأرض أثناء السير
أجرى باحثون صينيون في جامعة ساوثويست جياوتونغ في تشنغدو في مقاطعة سيتشوان اختبارات قيادة، الأسبوع الماضي، لسيارات الركاب المعدلة التي تستخدم المغناطيس لتعلو... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T15:51+0000
2022-09-18T15:51+0000
الصين
مجتمع
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وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، جهز الباحثون سيارات السيدان بمغناطيس قوي على أرضيات المركبة، مما سمح لها بالارتفاع فوق سكة موصل يبلغ طولها نحو خمسة أميال.اختبرت ثماني سيارات إجمالا، مع اختبار واحد وصلت سرعته إلى ما يقرب من 143 ميلا في الساعة (228 كيلومترا). يُظهر مقطع فيديو نشره صحفي صيني على "تويتر" المركبة تطفو بشكل متعرج على طول المسار.وقالت الوكالة إن سلطات النقل الحكومية أجرت الاختبارات لدراسة تدابير السلامة للقيادة العالية السرعة. وأخبر دينغ تسيجانغ، أحد أساتذة الجامعة الذين طوروا المركبات، "شينخوا" أن استخدام الرفع المغناطيسي لسيارات الركاب لديه القدرة على تقليل استهلاك الطاقة وزيادة نطاق المركبات.قد يكون ذلك مفيدا لمشاكل صناعة السيارات الكهربائية المتعلقة بـ"القلق بشأن المسافة التي تقطعها المركبة قبل أن تحتاج للتزود بالطاقة".
الصين
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الصين, مجتمع
الصين, مجتمع

الصين تطور سيارة مغناطيسية يمكنها أن تعلو فوق سطح الأرض أثناء السير

15:51 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالألعاب الأولمبية الشتوية بدورتها الـ24 في الصين - أولمبياد بكين 2022
الألعاب الأولمبية الشتوية بدورتها الـ24 في الصين - أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أجرى باحثون صينيون في جامعة ساوثويست جياوتونغ في تشنغدو في مقاطعة سيتشوان اختبارات قيادة، الأسبوع الماضي، لسيارات الركاب المعدلة التي تستخدم المغناطيس لتعلو بارتفاع 35 ملم فوق مسار معدني.
وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، جهز الباحثون سيارات السيدان بمغناطيس قوي على أرضيات المركبة، مما سمح لها بالارتفاع فوق سكة موصل يبلغ طولها نحو خمسة أميال.
اختبرت ثماني سيارات إجمالا، مع اختبار واحد وصلت سرعته إلى ما يقرب من 143 ميلا في الساعة (228 كيلومترا). يُظهر مقطع فيديو نشره صحفي صيني على "تويتر" المركبة تطفو بشكل متعرج على طول المسار.
وقالت الوكالة إن سلطات النقل الحكومية أجرت الاختبارات لدراسة تدابير السلامة للقيادة العالية السرعة. وأخبر دينغ تسيجانغ، أحد أساتذة الجامعة الذين طوروا المركبات، "شينخوا" أن استخدام الرفع المغناطيسي لسيارات الركاب لديه القدرة على تقليل استهلاك الطاقة وزيادة نطاق المركبات.
قد يكون ذلك مفيدا لمشاكل صناعة السيارات الكهربائية المتعلقة بـ"القلق بشأن المسافة التي تقطعها المركبة قبل أن تحتاج للتزود بالطاقة".
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