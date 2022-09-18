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المغرب: المساعدات الأوروبية لمحاربة الهجرة غير النظامية ليست كافية
المغرب: المساعدات الأوروبية لمحاربة الهجرة غير النظامية ليست كافية
صرح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، بأن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية البالغة... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T03:27+0000
2022-09-18T03:27+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الزروالي، قوله "في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر".واستنكر الزروالي اتهامات لاحقت المغرب بخصوص استعماله الهجرة سلاحا للضغط على الاتحاد الأوروبي خلال أحداث سبتة في شهر مايو/ أيار الماضي.واستعرض الزروالي جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، قائلا "إن القوات الأمنية المغربية أجهضت 40600 محاولة للهجرة إلى أوروبا، بزيادة 11% مقارنة مع سنة 2021، وأنقذت ما يقارب 7000 مهاجر حاولوا العبور عن طريق البحر، فيما فككت 124 شبكة لتهريب المهاجريين".وتطرق المسؤول المغربي لأحداث مليلية الأخيرة التي راح ضحيتها 23 شخصا خلال محاولة ما يقارب 2000 مهاجر اختراق السياج الحدودي للمدينة المحتلة، وأكد "أن القوات الأمنية المغربية تصرفت وفق ما يجب في هذه الحالة".
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

المغرب: المساعدات الأوروبية لمحاربة الهجرة غير النظامية ليست كافية

03:27 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinisمهاجرين يتفقدون هواتفهم على اليابسة في جزيرة كوس اليونانية بعد رحلة طويلة في قوارب مطاطية
مهاجرين يتفقدون هواتفهم على اليابسة في جزيرة كوس اليونانية بعد رحلة طويلة في قوارب مطاطية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinis
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صرح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، بأن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، لا تكفي نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن الزروالي، قوله "في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر".
ونفى الزروالي أن بلاده تشترط المساعدة المالية لمواصلة الجهود في محاربة الهجرة، مشيرا إلى أن "أوروبا شريك استراتيجي، وأن المغرب دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، فالمغرب سيواصل ما يتوجب القيام به".
واستنكر الزروالي اتهامات لاحقت المغرب بخصوص استعماله الهجرة سلاحا للضغط على الاتحاد الأوروبي خلال أحداث سبتة في شهر مايو/ أيار الماضي.
واستعرض الزروالي جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، قائلا "إن القوات الأمنية المغربية أجهضت 40600 محاولة للهجرة إلى أوروبا، بزيادة 11% مقارنة مع سنة 2021، وأنقذت ما يقارب 7000 مهاجر حاولوا العبور عن طريق البحر، فيما فككت 124 شبكة لتهريب المهاجريين".
وتطرق المسؤول المغربي لأحداث مليلية الأخيرة التي راح ضحيتها 23 شخصا خلال محاولة ما يقارب 2000 مهاجر اختراق السياج الحدودي للمدينة المحتلة، وأكد "أن القوات الأمنية المغربية تصرفت وفق ما يجب في هذه الحالة".
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