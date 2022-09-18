https://sputnikarabic.ae/20220918/الهند-تعلن-أن-وزير-خارجيتها-هو-من-سيمثلها-في-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067896605.html
الهند تعلن أن وزير خارجيتها هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الهند تعلن أن وزير خارجيتها هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
قالت وزارة الخارجية الهندية، إن وزير خارجيتها، إس. جايشانكار، هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطاب بلاده في جلسة الـ24 من... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:15+0000
2022-09-18T11:15+0000
2022-09-18T11:15+0000
أخبار الهند اليوم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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ووفقا لبيان صادر عنها نشرته صحيفة "هيندستان تايمز"، أكدت أن جايشانكار سيزور الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الـ 18 إلى الـ 28 من سبتمبر لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الرئيسية الأخرى.ولفت البيان إلى أن جايشانكار سيمثل الهند في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة وسيشارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعتي بريكس والرباعية في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.وسيترأس وزير الخارجية الوفد الهندي رفيع المستوى في دورة الجمعية العامة، ومن المقرر أن يلقي جايشانكار خطابا في الجلسة رفيعة المستوى في الـ24 من سبتمبر.وعن نشاطاته الأخرى أشار البيان إلى أن الوزير الهندي سيحضر ثلاثة اجتماعات ثلاثية رئيسية، أحدها مع نظرائه من فرنسا وأستراليا، والآخر مع نظرائه من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، والآخر مع نظرائه من فرنسا وإندونيسيا، وسيكون هذا الاجتماع الوزاري الأول للآلية الهندية - الفرنسية - الإماراتية.
https://sputnikarabic.ae/20191213/الأمم-المتحدة-تعلق-على-قانون-الجنسية-الجديد-في-الهند-1043717355.html
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أخبار الهند اليوم, الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار الهند اليوم, الجمعية العامة للأمم المتحدة
الهند تعلن أن وزير خارجيتها هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
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قالت وزارة الخارجية الهندية، إن وزير خارجيتها، إس. جايشانكار، هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطاب بلاده في جلسة الـ24 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
ووفقا لبيان صادر عنها نشرته صحيفة
"هيندستان تايمز"، أكدت أن جايشانكار سيزور الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الـ 18 إلى الـ 28 من سبتمبر لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الرئيسية الأخرى.
13 ديسمبر 2019, 12:46 GMT
ولفت البيان إلى
أن جايشانكار سيمثل الهند في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة وسيشارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعتي بريكس والرباعية في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيترأس وزير الخارجية الوفد الهندي رفيع المستوى في دورة الجمعية العامة، ومن المقرر أن يلقي جايشانكار خطابا في الجلسة رفيعة المستوى في الـ24 من سبتمبر.
وأوضح البيان أن جايشانكار سيشارك أثناء وجوده في نيويورك، أيضًا في اجتماعات متعددة الأطراف للحوار الأمني الرباعي، الذي يضم أستراليا واليابان والولايات المتحدة، ومجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (بريكس).
وعن نشاطاته الأخرى أشار البيان إلى أن الوزير الهندي سيحضر
ثلاثة اجتماعات ثلاثية رئيسية، أحدها مع نظرائه من فرنسا وأستراليا، والآخر مع نظرائه من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، والآخر مع نظرائه من فرنسا وإندونيسيا، وسيكون هذا الاجتماع الوزاري الأول للآلية الهندية - الفرنسية - الإماراتية.