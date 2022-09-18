عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/الهند-تعلن-أن-وزير-خارجيتها-هو-من-سيمثلها-في-اجتماعات-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067896605.html
الهند تعلن أن وزير خارجيتها هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الهند تعلن أن وزير خارجيتها هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
قالت وزارة الخارجية الهندية، إن وزير خارجيتها، إس. جايشانكار، هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطاب بلاده في جلسة الـ24 من... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:15+0000
2022-09-18T11:15+0000
أخبار الهند اليوم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887605_0:33:3527:2016_1920x0_80_0_0_14f116e3521474a9d85d96f8601e4b46.jpg
ووفقا لبيان صادر عنها نشرته صحيفة "هيندستان تايمز"، أكدت أن جايشانكار سيزور الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الـ 18 إلى الـ 28 من سبتمبر لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الرئيسية الأخرى.ولفت البيان إلى أن جايشانكار سيمثل الهند في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة وسيشارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعتي بريكس والرباعية في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.وسيترأس وزير الخارجية الوفد الهندي رفيع المستوى في دورة الجمعية العامة، ومن المقرر أن يلقي جايشانكار خطابا في الجلسة رفيعة المستوى في الـ24 من سبتمبر.وعن نشاطاته الأخرى أشار البيان إلى أن الوزير الهندي سيحضر ثلاثة اجتماعات ثلاثية رئيسية، أحدها مع نظرائه من فرنسا وأستراليا، والآخر مع نظرائه من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، والآخر مع نظرائه من فرنسا وإندونيسيا، وسيكون هذا الاجتماع الوزاري الأول للآلية الهندية - الفرنسية - الإماراتية.
https://sputnikarabic.ae/20191213/الأمم-المتحدة-تعلق-على-قانون-الجنسية-الجديد-في-الهند-1043717355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887605_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_beb9897bb2b73a83c2c78bcd99ecd9c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار الهند اليوم, الجمعية العامة للأمم المتحدة

الهند تعلن أن وزير خارجيتها هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

11:15 GMT 18.09.2022
© AP Photo / Manish Swarupوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Manish Swarup
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية الهندية، إن وزير خارجيتها، إس. جايشانكار، هو من سيمثلها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطاب بلاده في جلسة الـ24 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
ووفقا لبيان صادر عنها نشرته صحيفة "هيندستان تايمز"، أكدت أن جايشانكار سيزور الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الـ 18 إلى الـ 28 من سبتمبر لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات الرئيسية الأخرى.
جمعية الأمم المتحدة، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2019
الأمم المتحدة تعلق على قانون الجنسية الجديد في الهند
13 ديسمبر 2019, 12:46 GMT
ولفت البيان إلى أن جايشانكار سيمثل الهند في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة وسيشارك في الاجتماعات الوزارية لمجموعتي بريكس والرباعية في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيترأس وزير الخارجية الوفد الهندي رفيع المستوى في دورة الجمعية العامة، ومن المقرر أن يلقي جايشانكار خطابا في الجلسة رفيعة المستوى في الـ24 من سبتمبر.

وأوضح البيان أن جايشانكار سيشارك أثناء وجوده في نيويورك، أيضًا في اجتماعات متعددة الأطراف للحوار الأمني ​​الرباعي، الذي يضم أستراليا واليابان والولايات المتحدة، ومجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (بريكس).

وعن نشاطاته الأخرى أشار البيان إلى أن الوزير الهندي سيحضر ثلاثة اجتماعات ثلاثية رئيسية، أحدها مع نظرائه من فرنسا وأستراليا، والآخر مع نظرائه من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، والآخر مع نظرائه من فرنسا وإندونيسيا، وسيكون هذا الاجتماع الوزاري الأول للآلية الهندية - الفرنسية - الإماراتية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала