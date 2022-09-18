https://sputnikarabic.ae/20220918/سلطات-زابوروجيه-تطرد-مواطنين-متهمين-بالعمل-مع-المخابرات--الأوكرانية-1067889797.html
سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية
سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية
أعلنت سلطات زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، عن بدء إجراءات طرد المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تتهمهم بالارتباط والعمل مع السلطات الأوكرانية. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:10+0000
2022-09-18T07:10+0000
2022-09-18T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت سلطات زابوروجيه بيانا رسميا وجاء فيه: "تم طرد أربعة أشخاص من أراضي منطقة زابوروجيه كانوا يقومون بدعاية مؤيدة لأوكرانيا وساهموا في تعطيل العملية التعليمية في مدارس مقاطعة ميليتوبول وحاولوا منع عمل المواطنين مع هيئة الطيران المدني".وأضاف البيان الرسمي أن "قوات الأمن الروسية سلمت أربعة مواطنين إلى آخر نقطة تفتيش، وقرأوا على كل منهم ما اتُهم به وأرسلوهم سيرًا على الأقدام خارج الأراضي المحررة في المنطقة".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية
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أعلنت سلطات زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، عن بدء إجراءات طرد المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تتهمهم بالارتباط والعمل مع السلطات الأوكرانية.
وأصدرت سلطات زابوروجيه بيانا رسميا وجاء فيه: "تم طرد أربعة أشخاص من أراضي منطقة زابوروجيه كانوا يقومون بدعاية مؤيدة لأوكرانيا وساهموا في تعطيل العملية التعليمية في مدارس مقاطعة ميليتوبول وحاولوا منع عمل المواطنين مع هيئة الطيران المدني".
وأضاف البيان الرسمي أن "قوات الأمن الروسية سلمت أربعة مواطنين إلى آخر نقطة تفتيش، وقرأوا على كل منهم ما اتُهم به وأرسلوهم سيرًا على الأقدام خارج الأراضي المحررة في المنطقة".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".