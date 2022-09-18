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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220918/سلطات-زابوروجيه-تطرد-مواطنين-متهمين-بالعمل-مع-المخابرات--الأوكرانية-1067889797.html
سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية
سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية
أعلنت سلطات زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، عن بدء إجراءات طرد المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تتهمهم بالارتباط والعمل مع السلطات الأوكرانية. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:10+0000
2022-09-18T07:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت سلطات زابوروجيه بيانا رسميا وجاء فيه: "تم طرد أربعة أشخاص من أراضي منطقة زابوروجيه كانوا يقومون بدعاية مؤيدة لأوكرانيا وساهموا في تعطيل العملية التعليمية في مدارس مقاطعة ميليتوبول وحاولوا منع عمل المواطنين مع هيئة الطيران المدني".وأضاف البيان الرسمي أن "قوات الأمن الروسية سلمت أربعة مواطنين إلى آخر نقطة تفتيش، وقرأوا على كل منهم ما اتُهم به وأرسلوهم سيرًا على الأقدام خارج الأراضي المحررة في المنطقة".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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العالم
العالم

سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية

07:10 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة "القديس جورج" تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة القديس جورج تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت سلطات زابوروجيه، صباح اليوم الأحد، عن بدء إجراءات طرد المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تتهمهم بالارتباط والعمل مع السلطات الأوكرانية.
وأصدرت سلطات زابوروجيه بيانا رسميا وجاء فيه: "تم طرد أربعة أشخاص من أراضي منطقة زابوروجيه كانوا يقومون بدعاية مؤيدة لأوكرانيا وساهموا في تعطيل العملية التعليمية في مدارس مقاطعة ميليتوبول وحاولوا منع عمل المواطنين مع هيئة الطيران المدني".
وأضاف البيان الرسمي أن "قوات الأمن الروسية سلمت أربعة مواطنين إلى آخر نقطة تفتيش، وقرأوا على كل منهم ما اتُهم به وأرسلوهم سيرًا على الأقدام خارج الأراضي المحررة في المنطقة".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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