https://sputnikarabic.ae/20220918/شركة-الفضاء-الروسية-وفد-من-وكالة-ناسا-وصل-إلى-قاعدة-بايكونور-كوسمودروم-1067891284.html
شركة الفضاء الروسية: وفد من وكالة ناسا وصل إلى قاعدة "بايكونور كوسمودروم"
شركة الفضاء الروسية: وفد من وكالة ناسا وصل إلى قاعدة "بايكونور كوسمودروم"
أعلنت شركة الفضاء الروسية روس كوسموس، اليوم الأحد، أن وفدا من وكالة ناسا الفضائية الأمريكية قد وصل إلى قاعدة "بايكونور كوسمودروم" الفضائية 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:28+0000
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ناسا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة اليوم الأحد، قالت إن وفدًا من وكالة ناسا وصل إلى قاعدة "بايكونور كوزمودروم" للمشاركة في أول رحلة عابرة لرائد فضاء أمريكي على متن مركبة فضائية روسية الصنع منذ 18 شهرًا.وأوضح البيان أن هذا الوفد يمثل الوكالة، وفيه أقارب رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو الذي سيشارك في أحداث أول رحلة عابرة على متن مركبة الفضاء سويوز، مشيرا إلى أن الوفد كان حاضراً أثناء نقل مركبة الإطلاق Souyz-2.1a إلى منصة الإطلاق.وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وروسيا قد توصلتا في الـ14 من يوليو/ تموز، إلى اتفاق بشأن ما يسمى بالرحلات المتقاطعة، مما أتاح للمرأة الوحيدة في طاقم رائد الفضاء الروسي، آنا كيكينا، أن تذهب إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي فرانسيسكو روبيو، استطاع أن يشارك على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز إم إس -22.
https://sputnikarabic.ae/20220225/ناسا-العقوبات-لن-تؤثر-على-التعاون-مع-روسيا-في-محطة-الفضاء-الدولية-1059130728.html
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ناسا, أخبار روسيا اليوم
شركة الفضاء الروسية: وفد من وكالة ناسا وصل إلى قاعدة "بايكونور كوسمودروم"
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أعلنت شركة الفضاء الروسية روس كوسموس، اليوم الأحد، أن وفدا من وكالة ناسا الفضائية الأمريكية قد وصل إلى قاعدة "بايكونور كوسمودروم" الفضائية
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة اليوم الأحد، قالت إن وفدًا من وكالة ناسا وصل إلى قاعدة "بايكونور كوزمودروم" للمشاركة في أول رحلة عابرة لرائد فضاء أمريكي على متن مركبة فضائية
روسية الصنع منذ 18 شهرًا.
وأوضح البيان
أن هذا الوفد يمثل الوكالة، وفيه أقارب رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو الذي سيشارك في أحداث أول رحلة عابرة على متن مركبة الفضاء سويوز، مشيرا إلى أن الوفد كان حاضراً أثناء نقل مركبة الإطلاق Souyz-2.1a إلى منصة الإطلاق.
ومن المقرر أن يكون روبيو مع رائدي الفضاء روس كوسموس، سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، أثناء الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الـ21 من سبتمبر/ أيلول، على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -22 من بايكونور كوسمودروم في كازاخستان.
وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وروسيا قد توصلتا في الـ14 من يوليو/ تموز، إلى اتفاق بشأن ما يسمى بالرحلات المتقاطعة، مما أتاح للمرأة الوحيدة في طاقم رائد الفضاء الروسي، آنا كيكينا، أن تذهب إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي فرانسيسكو روبيو، استطاع أن يشارك على متن مركبة الفضاء الروسية
سويوز إم إس -22.