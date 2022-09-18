https://sputnikarabic.ae/20220918/نانسي-بيلوسي-تزور-النصب-التذكاري-لضحايا-الإبادة-الجماعية-للأرمن-في-يريفان-1067905854.html

نانسي بيلوسي تزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في يريفان

نانسي بيلوسي تزور النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في يريفان

قال البرلمان الأرميني، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زارت مجمع تيستسرناكابيرد التذكاري في يريفان اليوم الأحد. 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T15:09+0000

2022-09-18T15:09+0000

2022-09-18T15:09+0000

أرمينيا

نانسي بيلوسي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

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يريفان - سبوتنيك. وذكر في بيان: "الوفد الذي ترأسته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الموجود في أرمينيا، زار في 18 سبتمبر (أيلول)، برفقة ألين سيمونيان (رئيس البرلمان الأرميني) مجمع تيستسرناكابيرد التذكاري".وأضاف البيان أن أعضاء الوفد وضعوا إكليلا من الزهور قرب "النار الخالدة" تخليدا لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن. كما اطلع الوفد الأمريكي على الوثائق الخاصة بالإبادة الجماعية.وقال المكتب الصحفي للبرلمان: "دعونا نذكر أن نانسي بيلوسي كان لها إسهام كبير في تبني القرار الخاص بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، والذي صدر في الدورة الثانية من ولاية نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب".قالت السفارة الأمريكية في يريفان، يوم السبت، إن بيلوسي ستلتقي خلال زيارتها بين يومي 17 و19 سبتمبر مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس الجمعية الوطنية ألين سيمونيان، ومسؤولين كبار آخرين لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع الأمني ​​الحالي في المنطقة.في أبريل/ نيسان من العام الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن بصورة رسمية "بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في ظل الإمبراطورية العثمانية".استخدم الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، عام 1981، مصطلح "الإبادة الجماعية" في الحديث عن تلك الأحداث، لكنه تراجع عن تصريحاته لاحقا بعد رد فعل غاضب من تركيا.كما وعد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له في 2008، باعتبار اضطهاد الأرمن "إبادة جماعية"، لكنه لم ينفذ وعده خلال السنوات الثماني من رئاسته.ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار بايدن، بالقول، إنه جاء بضغط من جماعات مناهضة لتركيا، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي استخدم "عبارات مجحفة وليس لها أي أساس قانوني وتاريخي حول أحداث 1915".

https://sputnikarabic.ae/20210427/رابطة-أرمنية-هولندية-اعتراف-واشنطن-بإبادة-الأرمن-يدعم-مطلب-العدالة-التاريخية-1048825755.html

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