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وزير الخارجية الأردني: دعم الولايات المتحدة لنا غير مشروط
وزير الخارجية الأردني: دعم الولايات المتحدة لنا غير مشروط
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده غير مشروط، ويمكن أن يزيد مستقبلا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T06:25+0000
2022-09-18T06:25+0000
أخبار الأردن
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع عمون الأردني أوضح الصفدي أن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين (2023-2029) ليس فيها أي شروط للدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة الأردنية.وقال: "المساعدات غير مشروطة، الأردن اعتمد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية"، مشيرا إلى أن "هذه الإصلاحات اعتمدت بعد حوار وطني شامل جمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات المعنية".وأوضح أن تلك الإصلاحات نابعة من الإرادة الأردنية وليست شروطا من أحد، قائلا إن الحاجة تفرضها، بحيث يسير الاقتصاد الأردني في طريق النجاح.يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين المملكة الأردنية والولايات المتحدة الأمريكية تنص على تقديم الأخيرة دعما للأولى يقارب الـ 10.15 مليار دولار خلال 7 سنوات، منها 610 ملايين دولار دعما مباشرا للخزينة سنويا.وتنص المذكرة كذلك على تقديم الولايات المتحدة 400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش في المملكة الأردنية الهاشمية.
https://sputnikarabic.ae/20220506/ملك-الأردن-يلتقي-قادة-عسكريين-أمريكيين-في-زيارة-عمل-للولايات-المتحدة-1061935603.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأردني: دعم الولايات المتحدة لنا غير مشروط

06:25 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده غير مشروط، ويمكن أن يزيد مستقبلا.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع عمون الأردني أوضح الصفدي أن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين (2023-2029) ليس فيها أي شروط للدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة الأردنية.
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وقال: "المساعدات غير مشروطة، الأردن اعتمد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية"، مشيرا إلى أن "هذه الإصلاحات اعتمدت بعد حوار وطني شامل جمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات المعنية".
وأوضح أن تلك الإصلاحات نابعة من الإرادة الأردنية وليست شروطا من أحد، قائلا إن الحاجة تفرضها، بحيث يسير الاقتصاد الأردني في طريق النجاح.

وفيما لفت وزير الخارجية الأردني إلى أن مدة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تبلغ 7 سنوات، أكد أن بلاده ستحصل على الدعم بداية من العام المقبل.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين المملكة الأردنية والولايات المتحدة الأمريكية تنص على تقديم الأخيرة دعما للأولى يقارب الـ 10.15 مليار دولار خلال 7 سنوات، منها 610 ملايين دولار دعما مباشرا للخزينة سنويا.
وتنص المذكرة كذلك على تقديم الولايات المتحدة 400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش في المملكة الأردنية الهاشمية.
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