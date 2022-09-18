https://sputnikarabic.ae/20220918/455-مليار-درهم-قيمة-تجارة-السيارات-في-دبي-خلال-2021-1067894519.html
45.5 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في دبي خلال 2021
45.5 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في دبي خلال 2021
قالت بيانات رسمية إماراتية، إن قيمة تجارة السيارات في دبي، عبر المنطقة الحرة لجبل علي، "جافزا" قد وصلت إلى 45.5 مليار درهم إماراتي (12.4 مليار دولار). 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T10:21+0000
2022-09-18T10:21+0000
2022-09-18T10:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شراء السيارات
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، أفادت بيانات رسمية صادرة عن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، أنها استطاعت تسهيل حجم تجارة تجاوز 1.2 مليون طن متري، بقيمة 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار).وأوضحت البيانات أن هذا الرقم يحسب من خلال إجمالي حجم تجارة دبي المسجّل خلال عام 2021 في قطاع السيارات والنقل والذي يبلغ نحو 4.8 ملايين طن متري، وهو ما يعني أنها مثلت أكثر من ثلث إجمالي تجارة دبي في قطاع السيارات.وأشارت البيانات إلى أن "جافزا" تمتلك بنية تحتية متطورة، إضافة إلى أنها تضم شركات تنتمي إلى أكثر من 70 دولة، ويعمل فيها نحو 8000 موظف، وبها برندات عالمية، مثل فورد، وجنرال موتورز، وهوندا، وهيونداي، ونيسان، وميتسوبيشي، وفولكس فاغن، وفولفو.
https://sputnikarabic.ae/20220701/حريق-ضخم-على-متن-سفينة-محملة-بالسيارات-في-ميناء-دبي-فيديو-1064499739.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, شراء السيارات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, شراء السيارات
45.5 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في دبي خلال 2021
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قالت بيانات رسمية إماراتية، إن قيمة تجارة السيارات في دبي، عبر المنطقة الحرة لجبل علي، "جافزا" قد وصلت إلى 45.5 مليار درهم إماراتي (12.4 مليار دولار).
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم، أفادت بيانات رسمية صادرة عن المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، أنها استطاعت تسهيل حجم تجارة تجاوز 1.2 مليون طن متري، بقيمة 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار).
وأوضحت البيانات
أن هذا الرقم يحسب من خلال إجمالي حجم تجارة دبي المسجّل خلال عام 2021 في قطاع السيارات والنقل والذي يبلغ نحو 4.8 ملايين طن متري، وهو ما يعني أنها مثلت أكثر من ثلث إجمالي تجارة دبي في قطاع السيارات.
ولفتت إلى أن قطاع تجارة السيارات في الإمارة كاملا حقق 115 مليار درهم إماراتي، وهو ما يوازي 31.3 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن "جافزا" تمتلك بنية تحتية متطورة، إضافة إلى أنها تضم شركات تنتمي إلى أكثر من 70 دولة، ويعمل فيها نحو 8000 موظف، وبها برندات عالمية
، مثل فورد، وجنرال موتورز، وهوندا، وهيونداي، ونيسان، وميتسوبيشي، وفولكس فاغن، وفولفو.