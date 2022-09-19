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إدارة الطيران الأمريكية ترفض توظيف طيارين أقل خبرة
إدارة الطيران الأمريكية ترفض توظيف طيارين أقل خبرة
رفض مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية طلبا من شركة طيران إقليمية لتوظيف طيارين بنصف الحد الأدنى المعتاد من الخبرة في مجال الطيران، قائلة إن ذلك من شأنه... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T23:06+0000
2022-09-19T23:06+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن أن شركة خطوط طيران "ريبابلك" طلبت الإذن لتوظيف طيارين خبرتهم لا تقل عن 750 ساعة طيران إذا أكملوا برنامج تدريب شركة الطيران.ومع ذلك، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على المعايير الحالية، والتي تتطلب عموما 1500 ساعة طيران للطيار المشارك.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طلبت شركة الخطوط الجوية الإقليمية من إدارة الطيران الفيدرالية السماح لخريجي أكاديمية LIFT التابعة لشركة"ريبابليك" بأن يصبحوا طيارين مساعدين لشركات الطيران مع 750 ساعة من الخبرة في الطيران ، وليس 1500 ساعة طيران نموذجية مطلوبة من طياري الخطوط الجوية الجدد.ورأت إدارة الطيران الفيدرالية أن برنامج التدريب الجديد لشركة الطيران لا يوفر مستوى معادلا من السلامة لأن اللائحة تتطلب 1500 ساعة من تجربة الطيران قبل أن يعمل الطيار في شركة طيران.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة الطيران الأمريكية ترفض توظيف طيارين أقل خبرة

23:06 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihanمطار جون كينيدي في نيويورك
مطار جون كينيدي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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رفض مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية طلبا من شركة طيران إقليمية لتوظيف طيارين بنصف الحد الأدنى المعتاد من الخبرة في مجال الطيران، قائلة إن ذلك من شأنه تقليل السلامة.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن أن شركة خطوط طيران "ريبابلك" طلبت الإذن لتوظيف طيارين خبرتهم لا تقل عن 750 ساعة طيران إذا أكملوا برنامج تدريب شركة الطيران.
ومع ذلك، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على المعايير الحالية، والتي تتطلب عموما 1500 ساعة طيران للطيار المشارك.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، طلبت شركة الخطوط الجوية الإقليمية من إدارة الطيران الفيدرالية السماح لخريجي أكاديمية LIFT التابعة لشركة"ريبابليك" بأن يصبحوا طيارين مساعدين لشركات الطيران مع 750 ساعة من الخبرة في الطيران ، وليس 1500 ساعة طيران نموذجية مطلوبة من طياري الخطوط الجوية الجدد.
ورأت إدارة الطيران الفيدرالية أن برنامج التدريب الجديد لشركة الطيران لا يوفر مستوى معادلا من السلامة لأن اللائحة تتطلب 1500 ساعة من تجربة الطيران قبل أن يعمل الطيار في شركة طيران.
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