https://sputnikarabic.ae/20220919/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-من-التعرض-لهجمات-في-الخارج-خلال-الأعياد-اليهودية-1067922387.html

إسرائيل تحذر مواطنيها من التعرض لهجمات في الخارج خلال الأعياد اليهودية

إسرائيل تحذر مواطنيها من التعرض لهجمات في الخارج خلال الأعياد اليهودية

أصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها من إمكانية التعرض لهجمات خلال السفر إلى الخارج في فترة الأعياد اليهودية القريبة، معتبرة أن إيران تخطط لاستهدافهم. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

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وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنه "في العامين الماضيين، كثفت إيران ووكلاؤها أنشطتهم في الخارج بهدف إلحاق الأذى بالإسرائيليين. فخلال 2021-2022، تم إحباط محاولات إيرانية لإيذاء إسرائيليين في المزيد من الدول في العالم".وأشار في بيان نشره على موقعه الرسمي إلى ما قال إنها محاولات إيرانية لتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.وأضاف: "نقدر أنه في الفترة المقبلة ستواصل إيران العمل على دفع المساس بأهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم، سواء في البلدان القريبة من إيران أو في الدول الغربية والأوروبية".وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن "تنظيمات الجهاد العالمي والإسلام الراديكالي، وخاصة داعش (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) وأنصارها يواصلون إظهار دوافعهم لتنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك ضد أهداف يهودية وإسرائيلية، في مختلف دول العالم؛ وهذا مدعوم بتصريحات علنية من رؤساء المنظمات تطالب بإيذاء الإسرائيليين واليهود".وتابع: "تتمتع هذه المنظمات ببنية تحتية ونشاط واسع النطاق في الشرق الأوسط (مع التركيز على شمال سيناء) في إفريقيا وآسيا، إلى جانب نشاط متقطع في دول أخرى حول العالم".ودعا البيان، الإسرائيليين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج خلال فترة الأعياد للتحقق من حالة تحذير السفر للوجهات المتوقعة قبل شراء التذاكر.وتبدأ الأعياد اليهودية المقبلة برأس السنة العبرية في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشمل بما في ذلك "يوم الغفران" و"عيد المظال" وصولا إلى "عيد الأنوار" (حانوكا) في ديسمبر/كانون الأول.

https://sputnikarabic.ae/20220623/لابيد-المخابرات-التركية-أحبطت-هجمات-إرهابية-ضد-الإسرائيليين-في-اسطنبول--1064103429.html

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