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https://sputnikarabic.ae/20220919/الأردن-يستأنف-واردته-من-النفط-الخام-العراقي-1067931989.html
الأردن يستأنف واردته من النفط الخام العراقي
الأردن يستأنف واردته من النفط الخام العراقي
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن بلاده استأنفت تحميل النفط العراقي المورّد له، وذلك بعد انتهاء الجانب العراقي من إجراءات لوجستية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:27+0000
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وأوضح في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن "عملية التحميل بدأت من الموقع الجديد من (مستودع كركوك الحديث) بدلا من موقع (محطة الصينية/ بيجي)".وتابع مبينا أن وزارة الطاقة "وبمتابعة حثيثة من السفارة الأردنية في بغداد توصلت مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) في جمهورية العراق إلى تفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام والموقعة بتاريخ 28/1/2021 وتمتد حتى 31/12/2022، وذلك لاستكمال نقل كامل الكميات التعاقدية المتبقية والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم".ولفت البيان الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إلى أن "عمّان استوردت من العراق منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى نهاية يوليو/ تموز 2022 كميات نفط بلغت نحو 2.525 مليون برميل، وبمعدل 8359 برميلا يوميا، نقلت بواسطة 9678 صهريجا محملة من موقع (محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة /الزرقاء".وواصل البيان: "في حين تبلغ الكمية المتبقية بموجب مذكرة التفاهم 1.2 مليون برميل، حيث يستورد الأردن نحو 10 آلاف برميل يوميا ± (15) بالمئة على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل".وكان الجانبان الأردني والعراقي قد توصلا إلى اتفاق في شهرمارس/آذار الماضي، يقضي بمواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي تصل كميته إلى 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220726/الأردن-يعلن-سحب-حصته-الشهرية-كاملة-من-النفط-العراقي--1065594223.html
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أخبار الأردن, العراق, العالم العربي
أخبار الأردن, العراق, العالم العربي

الأردن يستأنف واردته من النفط الخام العراقي

09:27 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن بلاده استأنفت تحميل النفط العراقي المورّد له، وذلك بعد انتهاء الجانب العراقي من إجراءات لوجستية.
وأوضح في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن "عملية التحميل بدأت من الموقع الجديد من (مستودع كركوك الحديث) بدلا من موقع (محطة الصينية/ بيجي)".
وتابع مبينا أن وزارة الطاقة "وبمتابعة حثيثة من السفارة الأردنية في بغداد توصلت مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) في جمهورية العراق إلى تفاهمات لتمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام والموقعة بتاريخ 28/1/2021 وتمتد حتى 31/12/2022، وذلك لاستكمال نقل كامل الكميات التعاقدية المتبقية والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم".
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
الأردن يعلن سحب حصته الشهرية كاملة من النفط العراقي
26 يوليو, 12:06 GMT
ولفت البيان الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إلى أن "عمّان استوردت من العراق منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى نهاية يوليو/ تموز 2022 كميات نفط بلغت نحو 2.525 مليون برميل، وبمعدل 8359 برميلا يوميا، نقلت بواسطة 9678 صهريجا محملة من موقع (محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة /الزرقاء".
وواصل البيان: "في حين تبلغ الكمية المتبقية بموجب مذكرة التفاهم 1.2 مليون برميل، حيث يستورد الأردن نحو 10 آلاف برميل يوميا ± (15) بالمئة على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل".
وكان الجانبان الأردني والعراقي قد توصلا إلى اتفاق في شهرمارس/آذار الماضي، يقضي بمواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي تصل كميته إلى 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
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