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الدفاع الروسية: القضاء على 80 جنديا في دنيبروبتروفسك وتدمير ورشة لأنظمة "هيمارس" داخل زابوروجيه
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220919/الدفاع-الروسية-القضاء-على-80-جنديا-في-دنيبروبتروفسك-وتدمير-ورشة-لأنظمة-هيمارس-داخل-زابوروجيه-1067939069.html
الدفاع الروسية: القضاء على 80 جنديا في دنيبروبتروفسك وتدمير ورشة لأنظمة "هيمارس" داخل زابوروجيه
الدفاع الروسية: القضاء على 80 جنديا في دنيبروبتروفسك وتدمير ورشة لأنظمة "هيمارس" داخل زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، سقوط أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا ما بين قتيل وجريح إثر غارة على نقطة انتشار مؤقتة للواء المشاة الميكانيكي رقم 59 في... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:45+0000
2022-09-19T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت القوات الجوية بأسلحة عالية الدقة خلال النهار، بتنفيذ ضربات على أماكن تمركز للقوى والمعدات العسكرية للألوية الميكانيكية 53، 58، 93 في مناطق توريتسك، زايتسيفو، نيكولايفكا، فضلا عن لواء الهجوم 80 المحمول جوا في منطقة سيفيرسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 11 عربة مصفحة".وأضاف البيان: "ونتيجة لضربة نيران مكثفة على نقطة الانتشار المؤقت لوحدات لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 في منطقة بيرشوترافنيف، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا. وقتل وجرح أكثر من 50".كما أشارت الدفاع الروسية إلى أنها قامت بتدمير ورشة لصيانة أنظمة الدفاع الصاروخية "هيمارس" الأمريكية داخل مصنع "إيسكرا"من خلال ضربة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية في مدينة زابوروجيه.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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الدفاع الروسية: القضاء على 80 جنديا في دنيبروبتروفسك وتدمير ورشة لأنظمة "هيمارس" داخل زابوروجيه

10:45 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 19.09.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "بانتسر-اس1" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، سقوط أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا ما بين قتيل وجريح إثر غارة على نقطة انتشار مؤقتة للواء المشاة الميكانيكي رقم 59 في منطقة دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت القوات الجوية بأسلحة عالية الدقة خلال النهار، بتنفيذ ضربات على أماكن تمركز للقوى والمعدات العسكرية للألوية الميكانيكية 53، 58، 93 في مناطق توريتسك، زايتسيفو، نيكولايفكا، فضلا عن لواء الهجوم 80 المحمول جوا في منطقة سيفيرسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 11 عربة مصفحة".
وأضاف البيان: "ونتيجة لضربة نيران مكثفة على نقطة الانتشار المؤقت لوحدات لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 في منطقة بيرشوترافنيف، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا. وقتل وجرح أكثر من 50".
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أنها قامت بتدمير ورشة لصيانة أنظمة الدفاع الصاروخية "هيمارس" الأمريكية داخل مصنع "إيسكرا"من خلال ضربة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية في مدينة زابوروجيه.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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