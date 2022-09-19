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الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220919/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تعترف-بإجراء-دراسات-بيولوجية-على-مواطنين-في-أوكرانيا-1067945317.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:05+0000
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الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا

13:05 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 13:06 GMT 19.09.2022)
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الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا
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