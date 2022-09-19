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https://sputnikarabic.ae/20220919/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-تقليص-أنشطة-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي-على-أراضيها-في-عام-2013-1067952282.html
الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013
الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن كييف حاولت في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية المرتبطة بالأنشطة البيولوجية على أراضي أوكرانيا، لكن... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T14:13+0000
2022-09-19T14:13+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن لجنة مشتركة من عدة إدارات أوكرانية تتضمن ممثلين من إدارة أمن الدولة ووزارة السياسة الزراعية والغذاء، والخدمة البيطرية الحكومية في أوكرانيا، حاولت (اللجنة) في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا المرتبطة بالأنشطة البيولوجية، لكن كييف لم تستطع مقاومة ضغط واشنطن.ووفقا لكيريلوف، فإن تأكيد الضغط الأمريكي جاء خلال تصريحات طالب من خلالها السفير الأمريكي لدى أوكرانيا جون تيفت، بتاريخ 8 فبراير/ شباط عام 2013، وزير السياسة الزراعية بالتأثير على موظفيه بشأن مسألة تمديد مشروع وزارة الدفاع الأمريكية لمدة أربع سنوات أخرى.وأوضح كيريلوف أنه "على الرغم من أن وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، في ردها المؤرخ بـ13 مارس/ آذار عام 2013، حاولت الانسحاب من برنامج الحد من التهديد البيولوجي، إلا أنها استمرت في تنفيذ هذا المشروع".
https://sputnikarabic.ae/20220919/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تعترف-بإجراء-دراسات-بيولوجية-على-مواطنين-في-أوكرانيا-1067945317.html
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روسيا, العالم

الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013

14:13 GMT 19.09.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن كييف حاولت في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية المرتبطة بالأنشطة البيولوجية على أراضي أوكرانيا، لكن سلطات كييف لم تستطع مقاومة الضغط الأمريكي.
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن لجنة مشتركة من عدة إدارات أوكرانية تتضمن ممثلين من إدارة أمن الدولة ووزارة السياسة الزراعية والغذاء، والخدمة البيطرية الحكومية في أوكرانيا، حاولت (اللجنة) في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا المرتبطة بالأنشطة البيولوجية، لكن كييف لم تستطع مقاومة ضغط واشنطن.

"أود أن ألفت انتباهكم إلى الوثائق التي تؤكد محاولات أوكرانيا إنهاء التعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية. لذلك، في أبريل/ نيسان عام 2013، اتخذت لجنة مشتركة من الإدارات مكونة من ممثلين عن إدارة أمن الدولة ووزارة السياسة الزراعية، والخدمة البيطرية الحكومية في أوكرانيا، قرارا مشتركا بشأن عدم جدوى استمرار مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا، ولكن استمر فرضها على كييف من قبل الإدارة الأمريكية".

إيغور كيريلوف
قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية
ووفقا لكيريلوف، فإن تأكيد الضغط الأمريكي جاء خلال تصريحات طالب من خلالها السفير الأمريكي لدى أوكرانيا جون تيفت، بتاريخ 8 فبراير/ شباط عام 2013، وزير السياسة الزراعية بالتأثير على موظفيه بشأن مسألة تمديد مشروع وزارة الدفاع الأمريكية لمدة أربع سنوات أخرى.
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13:05 GMT
وأوضح كيريلوف أنه "على الرغم من أن وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، في ردها المؤرخ بـ13 مارس/ آذار عام 2013، حاولت الانسحاب من برنامج الحد من التهديد البيولوجي، إلا أنها استمرت في تنفيذ هذا المشروع".
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