https://sputnikarabic.ae/20220919/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-تقليص-أنشطة-البرنامج-البيولوجي-الأمريكي-على-أراضيها-في-عام-2013-1067952282.html

الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013

الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن كييف حاولت في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية المرتبطة بالأنشطة البيولوجية على أراضي أوكرانيا، لكن... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T14:13+0000

2022-09-19T14:13+0000

2022-09-19T14:13+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن لجنة مشتركة من عدة إدارات أوكرانية تتضمن ممثلين من إدارة أمن الدولة ووزارة السياسة الزراعية والغذاء، والخدمة البيطرية الحكومية في أوكرانيا، حاولت (اللجنة) في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا المرتبطة بالأنشطة البيولوجية، لكن كييف لم تستطع مقاومة ضغط واشنطن.ووفقا لكيريلوف، فإن تأكيد الضغط الأمريكي جاء خلال تصريحات طالب من خلالها السفير الأمريكي لدى أوكرانيا جون تيفت، بتاريخ 8 فبراير/ شباط عام 2013، وزير السياسة الزراعية بالتأثير على موظفيه بشأن مسألة تمديد مشروع وزارة الدفاع الأمريكية لمدة أربع سنوات أخرى.وأوضح كيريلوف أنه "على الرغم من أن وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، في ردها المؤرخ بـ13 مارس/ آذار عام 2013، حاولت الانسحاب من برنامج الحد من التهديد البيولوجي، إلا أنها استمرت في تنفيذ هذا المشروع".

https://sputnikarabic.ae/20220919/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تعترف-بإجراء-دراسات-بيولوجية-على-مواطنين-في-أوكرانيا-1067945317.html

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