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الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في نيويورك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T23:23+0000
2022-09-19T23:23+0000
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نيويورك- سبوتنيك. وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية دور الصليب الأحمر في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى في السجون الإسرائيلية.وطالب الرئيس عباس الصليب الأحمر بضرورة تكثيف زيارات العائلات للأسرى وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الإدارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الأسرى الفلسطينيين.وأطلع الرئيس عباس ضيفه على إجراءات وممارسات إدارات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة سياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد الذي يهدد حياة الأسرى، كما أطلعه على آخر المستجدات السياسية في فلسطين وممارسات الحكومة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.وشدد الرئيس عباس على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الإفراج الفوري عن كافة الأسرى وخاصة المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال.يشار إلى أنه حضر اللقاء كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

23:23 GMT 19.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . POOL
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في نيويورك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة.
نيويورك- سبوتنيك. وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية دور الصليب الأحمر في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى في السجون الإسرائيلية.
وطالب الرئيس عباس الصليب الأحمر بضرورة تكثيف زيارات العائلات للأسرى وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الإدارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الأسرى الفلسطينيين.
وأطلع الرئيس عباس ضيفه على إجراءات وممارسات إدارات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة سياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد الذي يهدد حياة الأسرى، كما أطلعه على آخر المستجدات السياسية في فلسطين وممارسات الحكومة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وشدد الرئيس عباس على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الإفراج الفوري عن كافة الأسرى وخاصة المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال.
يشار إلى أنه حضر اللقاء كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.
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