عربي
الدفاع الروسية: القضاء على 80 جنديا في دنيبروبتروفسك وتدمير ورشة لأنظمة "هيمارس" داخل زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-المصري-يبحث-مع-وزير-الدفاع-الهندي-سبل-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-بلديهما-1067939150.html
الرئيس المصري يبحث مع وزير الدفاع الهندي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما
الرئيس المصري يبحث مع وزير الدفاع الهندي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما، خلال لقاء في العاصمة المصرية القاهرة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:52+0000
2022-09-19T10:52+0000
مصر
أخبار الهند اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، أن اللقاء تناول التعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأضاف راضي أن "وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ نقل إلى الرئيس المصري خلال لقائهما تحيات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، وأكد اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيسي". كما أشاد سينغ بـ"الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره"، بحسب البيان المصري.من ناحيته "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، معربا عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، بخاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20220727/مصر-تبحث-مع-الهند-فرص-الاستثمار-في-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1065649321.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار الهند اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار الهند اليوم, العالم العربي

الرئيس المصري يبحث مع وزير الدفاع الهندي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما

10:52 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
تابعنا عبرTelegram
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما، خلال لقاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، أن اللقاء تناول التعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأضاف راضي أن "وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ نقل إلى الرئيس المصري خلال لقائهما تحيات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، وأكد اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيسي".
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي مستثمرين ومسؤولين في بلجيكا- 21 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
مصر تبحث مع الهند فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
27 يوليو, 13:51 GMT
كما أشاد سينغ بـ"الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره"، بحسب البيان المصري.
من ناحيته "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، معربا عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، بخاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала