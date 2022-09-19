https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-المصري-يبحث-مع-وزير-الدفاع-الهندي-سبل-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-بين-بلديهما-1067939150.html
الرئيس المصري يبحث مع وزير الدفاع الهندي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما
الرئيس المصري يبحث مع وزير الدفاع الهندي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما، خلال لقاء في العاصمة المصرية القاهرة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:52+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، أن اللقاء تناول التعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأضاف راضي أن "وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ نقل إلى الرئيس المصري خلال لقائهما تحيات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، وأكد اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيسي". كما أشاد سينغ بـ"الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره"، بحسب البيان المصري.من ناحيته "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، معربا عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، بخاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20220727/مصر-تبحث-مع-الهند-فرص-الاستثمار-في-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1065649321.html
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مصر, أخبار الهند اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار الهند اليوم, العالم العربي
الرئيس المصري يبحث مع وزير الدفاع الهندي سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلديهما، خلال لقاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، أن اللقاء تناول التعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وأضاف راضي أن "وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ نقل إلى الرئيس المصري خلال لقائهما تحيات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، وأكد اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيسي".
كما أشاد سينغ بـ"الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره"، بحسب البيان المصري.
من ناحيته "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، معربا عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، بخاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.