https://sputnikarabic.ae/20220919/الكشف-عن-أول-دراجة-نارية-طائرة-تشبه-مركبات-حرب-النجوم-فيديو-1067934125.html
الكشف عن أول دراجة نارية طائرة تشبه مركبات "حرب النجوم"... فيديو
الكشف عن أول دراجة نارية طائرة تشبه مركبات "حرب النجوم"... فيديو
عرضت شركة "إيروينز تكنولوجيز" اليابانية، أحدث منتجاتها في معرض ديترويت للسيارات، وهي دراجة طائرة، تعيد إلى الأذهان، المركبات التي اشتهرت في سلسلة أفلام "حرب... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:08+0000
2022-09-19T10:08+0000
2022-09-19T10:08+0000
نادي الفيديو
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والدراجة "إكس توريزمو" يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، لكنّ سعرها باهظ للغاية، إذ يبلغ 777 ألف دولار.وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن هناك خططا لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة عام 2023، مضيفا أن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الكشف عن أول دراجة نارية طائرة تشبه مركبات "حرب النجوم"... فيديو
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عرضت شركة "إيروينز تكنولوجيز" اليابانية، أحدث منتجاتها في معرض ديترويت للسيارات، وهي دراجة طائرة، تعيد إلى الأذهان، المركبات التي اشتهرت في سلسلة أفلام "حرب النجوم".
والدراجة "إكس توريزمو" يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، لكنّ سعرها باهظ للغاية، إذ يبلغ 777 ألف دولار.
وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن هناك خططا لبيع نسخة أصغر
في الولايات المتحدة عام 2023، مضيفا أن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.