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الكشف عن أول دراجة نارية طائرة تشبه مركبات "حرب النجوم"... فيديو
الكشف عن أول دراجة نارية طائرة تشبه مركبات "حرب النجوم"... فيديو
عرضت شركة "إيروينز تكنولوجيز" اليابانية، أحدث منتجاتها في معرض ديترويت للسيارات، وهي دراجة طائرة، تعيد إلى الأذهان، المركبات التي اشتهرت في سلسلة أفلام "حرب... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:08+0000
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والدراجة "إكس توريزمو" يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، لكنّ سعرها باهظ للغاية، إذ يبلغ 777 ألف دولار.وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن هناك خططا لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة عام 2023، مضيفا أن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.
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نادي الفيديو

الكشف عن أول دراجة نارية طائرة تشبه مركبات "حرب النجوم"... فيديو

10:08 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / EVGENIY SOFRONEYEVسفينة حرب النجوم
سفينة حرب النجوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / EVGENIY SOFRONEYEV
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عرضت شركة "إيروينز تكنولوجيز" اليابانية، أحدث منتجاتها في معرض ديترويت للسيارات، وهي دراجة طائرة، تعيد إلى الأذهان، المركبات التي اشتهرت في سلسلة أفلام "حرب النجوم".
والدراجة "إكس توريزمو" يمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، لكنّ سعرها باهظ للغاية، إذ يبلغ 777 ألف دولار.
وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن هناك خططا لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة عام 2023، مضيفا أن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.
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