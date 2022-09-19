https://sputnikarabic.ae/20220919/الولايات-المتحدة-ممتنون-لقطر-على-مساعدتها-في-الإفراج-عن-مواطن-أمريكي-اختطف-في-أفغانستان-1067974999.html
الولايات المتحدة: ممتنون لقطر على مساعدتها في الإفراج عن مواطن أمريكي اختطف في أفغانستان
الولايات المتحدة: ممتنون لقطر على مساعدتها في الإفراج عن مواطن أمريكي اختطف في أفغانستان
وجهت الولايات المتحدة شكرها إلى دولة قطر من أجل مساعدتها في الإفراج عن أحد المواطنين الأمريكيين الذي احتجز في أفغانستان. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T21:17+0000
2022-09-19T21:17+0000
2022-09-19T21:17+0000
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فقد نقلت عن "مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية"، قوله: "إننا ممتنون بشكل خاص لمساعدة دولة قطر في الإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فريريكس، وبصراحة، في العديد من الأمور الأخرى".وقال المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض: "نتوقع أن يتحدث وزير الخارجية (الأمريكي) مع نظيره القطري لنقل هذا الشكر".وقد توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى تسوية بتبادل للأسرى، حيث وافقت أفغانستان على تسليم فريريكس إلى الولايات المتحدة، في مقابل إفراج الأخيرة عن زعيم قبلي أفغاني يدعى بشير نورزاي معتقل منذ عام 2005.
https://sputnikarabic.ae/20220804/قطر-والولايات-المتحدة-يؤكدان-على-التقارب-والعلاقات-بين-البلدين-1065983322.html
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أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة: ممتنون لقطر على مساعدتها في الإفراج عن مواطن أمريكي اختطف في أفغانستان
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وجهت الولايات المتحدة شكرها إلى دولة قطر من أجل مساعدتها في الإفراج عن أحد المواطنين الأمريكيين الذي احتجز في أفغانستان.
ووفقا لجريدة
الشرق القطرية، فقد نقلت عن "مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية"، قوله: "إننا ممتنون بشكل خاص لمساعدة دولة قطر في الإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فريريكس، وبصراحة، في العديد من الأمور الأخرى".
وقال المسؤول
الأمريكي خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض: "نتوقع أن يتحدث وزير الخارجية (الأمريكي) مع نظيره القطري لنقل هذا الشكر".
وكان مارك فريريكس، الذي عمل سابقا جنديا في البحرية الأمريكية، ويعمل الآن مهندسا مدنيا لمشاريع إنشاءات في أفغانستان، تعرض للخطف في عام 2020.
وقد توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى تسوية بتبادل للأسرى، حيث وافقت أفغانستان على تسليم فريريكس إلى الولايات المتحدة، في مقابل إفراج الأخيرة عن زعيم قبلي أفغاني يدعى بشير نورزاي معتقل منذ عام 2005.