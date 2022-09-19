https://sputnikarabic.ae/20220919/اليابان-تصدر-أمرا-بإجلاء-ملايين-المواطنين-تحسبا-للإعصار-نانمادول-1067923723.html
اليابان تصدر أمرا بإجلاء ملايين المواطنين تحسبا للإعصار "نانمادول"
اليابان تصدر أمرا بإجلاء ملايين المواطنين تحسبا للإعصار "نانمادول"
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن السلطات المحلية أعطت أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:08+0000
2022-09-19T08:08+0000
2022-09-19T08:08+0000
العالم
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين بالحكومة المحلية أنه تم الإعلان عن تنبيه خطر الكوارث من المستوى 4، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن تحسبا للإعصار القادم.وبحسب المصادر، فإن المستوى الخامس والأعلى يعني الحاجة إلى إنقاذ حياة المرء بسبب تهديد مباشر.وتم إصدار أوامر لنحو 9 ملايين شخص للانتقال إلى أماكن آمنة تكون بعيدة نوعا ما عن مناطق كيوشو وشيكوكو وتشوغوكو.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تصدر أمرا بإجلاء ملايين المواطنين تحسبا للإعصار "نانمادول"
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن السلطات المحلية أعطت أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
نقلا عن مسؤولين بالحكومة المحلية أنه تم الإعلان عن تنبيه خطر الكوارث من المستوى 4، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن تحسبا للإعصار القادم.
وبحسب المصادر، فإن المستوى الخامس والأعلى يعني الحاجة إلى إنقاذ حياة المرء بسبب تهديد مباشر.
وتم إصدار أوامر لنحو 9 ملايين شخص للانتقال إلى أماكن آمنة تكون بعيدة نوعا ما عن مناطق كيوشو وشيكوكو وتشوغوكو.