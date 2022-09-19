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https://sputnikarabic.ae/20220919/اليابان-تصدر-أمرا-بإجلاء-ملايين-المواطنين-تحسبا-للإعصار-نانمادول-1067923723.html
اليابان تصدر أمرا بإجلاء ملايين المواطنين تحسبا للإعصار "نانمادول"
اليابان تصدر أمرا بإجلاء ملايين المواطنين تحسبا للإعصار "نانمادول"
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن السلطات المحلية أعطت أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:08+0000
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين بالحكومة المحلية أنه تم الإعلان عن تنبيه خطر الكوارث من المستوى 4، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن تحسبا للإعصار القادم.وبحسب المصادر، فإن المستوى الخامس والأعلى يعني الحاجة إلى إنقاذ حياة المرء بسبب تهديد مباشر.وتم إصدار أوامر لنحو 9 ملايين شخص للانتقال إلى أماكن آمنة تكون بعيدة نوعا ما عن مناطق كيوشو وشيكوكو وتشوغوكو.
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اليابان تصدر أمرا بإجلاء ملايين المواطنين تحسبا للإعصار "نانمادول"

08:08 GMT 19.09.2022
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© YouTube.com
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن السلطات المحلية أعطت أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين بالحكومة المحلية أنه تم الإعلان عن تنبيه خطر الكوارث من المستوى 4، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن تحسبا للإعصار القادم.
وبحسب المصادر، فإن المستوى الخامس والأعلى يعني الحاجة إلى إنقاذ حياة المرء بسبب تهديد مباشر.
وتم إصدار أوامر لنحو 9 ملايين شخص للانتقال إلى أماكن آمنة تكون بعيدة نوعا ما عن مناطق كيوشو وشيكوكو وتشوغوكو.
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