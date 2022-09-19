https://sputnikarabic.ae/20220919/باشاغا-يكشف-عن-اجتماعات-مع-الدول-الصديقة-وخطة-قريبة-للوصول-إلى-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-في-ليبيا-1067968206.html

باشاغا يكشف عن اجتماعات مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا

باشاغا يكشف عن اجتماعات مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا

كشف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أنه "سيعلن عن خطة قريبا تركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار، ويضمن... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T18:10+0000

2022-09-19T18:10+0000

2022-09-19T18:10+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف باشاغا، عبر صفحته على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "عقد اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة"، مضيفا أنه "يثمن عالياً ما لمسه من إيجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك مع تلك الدول".وتابع: "سننهض بليبيا على أسسٍ من الديمقراطية، وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان قد اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، برعاية الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220913/الدبيبة-الانتخابات-المقبلة-من-أهم-المحطات-في-تاريخ-ليبيا-وما-حدث-في-طرابلس-محاولة-انقلابية-1067664424.html

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أخبار ليبيا اليوم