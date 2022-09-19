https://sputnikarabic.ae/20220919/بايدن-يعلن-للمرة-الأولى-أنه-لم-يحسم-أمر-ترشحه-للرئاسة-مجددا-وأن-لديه-مجرد-نية-1067942573.html
بايدن يعلن للمرة الأولى أنه لم يحسم أمر ترشحه للرئاسة مجددا وأن لديه "مجرد نية"
بايدن يعلن للمرة الأولى أنه لم يحسم أمر ترشحه للرئاسة مجددا وأن لديه "مجرد نية"
أصرَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن على إبقاء حالة الغموض حول مسألة ترشحه لفترة رئاسية ثانية عام 2024. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:06+0000
2022-09-19T12:06+0000
2022-09-19T12:06+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس" أوضح الرئيس الديمقراطي للمرة الأولى، أنه لم يحسم قراره بشأن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.وقال بايدن إن إعادة الترشح هي "نية" موجودة لديه حاليا، مضيفا أنها "مجرد نية، لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك". واعتبر أنه "من المبكر جداً" الحديث عن الترشح لولاية ثانية، واصفاً نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيرا".ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وشكك الجمهوريون في تركيز بايدن العقلي مع بلوغه الثمانين في نوفمبر، ما يجعله أكبر رئيس في تاريخ البلاد.وردَّ بايدن على الذين يشككون في قدرته على الحكم بسب سنه المتقدمة مبتسما "انظروا إليَّ".وقال لمحاوره: "أحترم حقيقة أن الناس سيقولون، كما تعلمون، أنت كبير في السن، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بكمية الطاقة التي لديك وما إذا كانت الوظيفة التي تقوم بها تتفق مع ما يمكن لأي شخص في أي عمر القيام به".في المقابل، يدرس سلفه دونالد ترامب مليا فكرة الترشح لولاية جديدة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن يعلن للمرة الأولى أنه لم يحسم أمر ترشحه للرئاسة مجددا وأن لديه "مجرد نية"
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أصرَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن على إبقاء حالة الغموض حول مسألة ترشحه لفترة رئاسية ثانية عام 2024.
وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس" أوضح الرئيس الديمقراطي للمرة الأولى، أنه لم يحسم قراره بشأن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.
وقال بايدن إن إعادة الترشح هي "نية" موجودة لديه حاليا، مضيفا أنها "مجرد نية، لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك". واعتبر أنه "من المبكر جداً" الحديث عن الترشح لولاية ثانية، واصفاً نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيرا".
ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وشكك الجمهوريون في تركيز بايدن العقلي مع بلوغه الثمانين في نوفمبر، ما يجعله أكبر رئيس في تاريخ البلاد.
وردَّ بايدن على الذين يشككون في قدرته على الحكم بسب سنه المتقدمة مبتسما "انظروا إليَّ".
وقال لمحاوره: "أحترم حقيقة أن الناس سيقولون، كما تعلمون، أنت كبير في السن، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بكمية الطاقة التي لديك وما إذا كانت الوظيفة التي تقوم بها تتفق مع ما يمكن لأي شخص في أي عمر القيام به".
في المقابل، يدرس سلفه دونالد ترامب مليا فكرة الترشح لولاية جديدة.