https://sputnikarabic.ae/20220919/بكين-تنتقد-بشدة-تصريحات-بايدن-بشأن-مساعدة-تايوان-ضد-أي-هجوم-محتمل-من-الصين--1067929173.html
بكين تنتقد بشدة تصريحات بايدن بشأن مساعدة تايوان ضد أي هجوم محتمل من الصين
بكين تنتقد بشدة تصريحات بايدن بشأن مساعدة تايوان ضد أي هجوم محتمل من الصين
أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن تايوان، لافتة إلى أهمية تلك القضية بالنسبة لبكين، وأن بلادها تحتفظ بحق الرد... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:35+0000
2022-09-19T08:35+0000
2022-09-19T08:35+0000
العالم
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ
جو بايدن
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بكين - سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها، ولن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عن الصين"، وذلك في أعقاب تصريحات لبايدن أكد فيها مساعدة تايبيه إذا شنت بكين هجوما ضدها.وأوضحت متحدثة الخارجية الصينية، أن "الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تصريحات بايدن تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن التزام الولايات المتحدة الهام بعدم دعم استقلال تايوان".وقالت المتحدثة إن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى تفهم أهمية وحساسية قضية تايوان وعدم الاستهانة بتصميم بكين على حماية سيادتها".أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان من الصين بالرغم عن تعاونها معها، لكنها ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري بين الصين وتايوان.وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي اس": "نحن لا نرحب باستقلال تايوان من الصين بالرغم عن التعاون مع الجزيرة".وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري مع الصين.وتصاعدت الأوضاع حول تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة؛ معتبرة الخطوة بمثابة دعم أميركي للانفصاليين التايوانيين.وتزامنا مع زيارة بيلوسي إلى تايوان، أجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان وبالقرب من الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220914/الشؤون-الخارجية-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-توافق-على-تعزيز-المساعدات-الأمنية-إلى-تايوان-1067756642.html
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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ, جو بايدن
العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ, جو بايدن
بكين تنتقد بشدة تصريحات بايدن بشأن مساعدة تايوان ضد أي هجوم محتمل من الصين
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أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن تايوان، لافتة إلى أهمية تلك القضية بالنسبة لبكين، وأن بلادها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة.
بكين - سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها، ولن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عن الصين"، وذلك في أعقاب تصريحات لبايدن أكد فيها مساعدة تايبيه إذا شنت بكين هجوما ضدها.
وأوضحت متحدثة الخارجية الصينية، أن "الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تصريحات بايدن تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن التزام الولايات المتحدة الهام بعدم دعم استقلال تايوان".
وقالت المتحدثة إن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى تفهم أهمية وحساسية قضية تايوان
وعدم الاستهانة بتصميم بكين على حماية سيادتها".
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان من الصين بالرغم عن تعاونها معها، لكنها ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري بين الصين وتايوان.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي اس": "نحن لا نرحب باستقلال تايوان من الصين بالرغم عن التعاون مع الجزيرة".
وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري مع الصين.
وتصاعدت الأوضاع حول تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة
. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة؛ معتبرة الخطوة بمثابة دعم أميركي للانفصاليين التايوانيين.
وتزامنا مع زيارة بيلوسي إلى تايوان، أجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان وبالقرب من الجزيرة.