https://sputnikarabic.ae/20220919/بوتسوانا-تعدم-نحو-10-آلاف-رأس-ماشية-للحد-من-انتشار-الحمى-القلاعية-1067963402.html

بوتسوانا تعدم نحو 10 آلاف رأس ماشية للحد من انتشار الحمى القلاعية

بوتسوانا تعدم نحو 10 آلاف رأس ماشية للحد من انتشار الحمى القلاعية

أعلنت حكومة بوتسوانا، أكبر مصدر للحوم البقر إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنها تخطط لإعدام قرابة 10 آلاف رأس من الماشية للحد من انتشار مرض الحمى... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T16:18+0000

2022-09-19T16:18+0000

2022-09-19T16:18+0000

اقتصاد

العالم

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أجبر أول تفش كبير منذ عامين الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا على تعليق جميع صادرات لحوم الأبقار في 24 أغسطس/ آب. تصدر سنويا نحو 9 آلاف طن من لحوم البقر إلى الاتحاد الأوروبي.وقال مساعد وزير الزراعة موليباتسي موليباتسي لوكالة "فرانس برس" إنه من المتوقع إعدام 9757 رأس من الماشية في القرى الشمالية الشرقية المتاخمة لزيمبابوي.وحذر من أن أعداد الماشية المصابة "في تزايد مستمر"، قائلا إن هناك نحو 19 ألف شخص في المنطقة المتضررة.بعد فترة راحة لمدة عامين، أكدت الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب أفريقيا تفشي المرض في أغسطس. مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية.يشكل الاتحاد الأوروبي سوقا لنصف صادرات البلاد من لحوم الأبقار، التي تنافس منتجين بارزين عالميا مثل البرازيل. هناك اتفاق يمكن البلاد من التصدير إلى الاتحاد دون رسوم جمركية.

https://sputnikarabic.ae/20220721/الحمى-القلاعية-تصيب-مئات-الآلاف-من-الأبقار-في-إندونيسيا-1065364472.html

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