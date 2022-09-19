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بيلوسي: زيارة أرمينيا كانت مقررا قبل اندلاع الأعمال العدائية
بيلوسي: زيارة أرمينيا كانت مقررا قبل اندلاع الأعمال العدائية
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، إن زيارة أرمينيا كانت مقررة قبل اندلاع الأعمال العدائية مؤكدة دعمها لتلك الدولة في مواجهة... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T21:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "نقلنا في اجتماعات في يريفان، رسالة دعم قوي للديمقراطية والأمن في أرمينيا، خاصة بعد الهجوم الأذربيجاني على أرمينيا، وقد تم التخطيط لزيارتنا قبل الأعمال العدائية التي بدأت في 12 سبتمبر".وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مكالمة هاتفية، أمس الأحد، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا بعد أعمال عنف مرتبطة بالنزاع على إقليم ناغورني قاره باغ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان عقب مكالمة بين المسؤولين: "حث (بلينكن) الرئيس علييف على الالتزام بوقف إطلاق النار، وسحب القوات العسكرية، والعمل على حل جميع القضايا العالقة بين أرمينيا وأذربيجان من خلال المفاوضات السلمية".وأدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة.
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بيلوسي: زيارة أرمينيا كانت مقررا قبل اندلاع الأعمال العدائية

21:33 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، إن زيارة أرمينيا كانت مقررة قبل اندلاع الأعمال العدائية مؤكدة دعمها لتلك الدولة في مواجهة "الهجوم الأذربيجاني".
موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "نقلنا في اجتماعات في يريفان، رسالة دعم قوي للديمقراطية والأمن في أرمينيا، خاصة بعد الهجوم الأذربيجاني على أرمينيا، وقد تم التخطيط لزيارتنا قبل الأعمال العدائية التي بدأت في 12 سبتمبر".
وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مكالمة هاتفية، أمس الأحد، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا بعد أعمال عنف مرتبطة بالنزاع على إقليم ناغورني قاره باغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان عقب مكالمة بين المسؤولين: "حث (بلينكن) الرئيس علييف على الالتزام بوقف إطلاق النار، وسحب القوات العسكرية، والعمل على حل جميع القضايا العالقة بين أرمينيا وأذربيجان من خلال المفاوضات السلمية".
وأدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة.
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