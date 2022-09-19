https://sputnikarabic.ae/20220919/ترامب-مهاجما-عملاء-إف-بي-آي-لم-يخلعوا-أحذيتهم-قبل-دخولهم-غرفة-نومي-لتفتيشها--1067953528.html
ترامب مهاجما عملاء "إف بي آي": لم يخلعوا أحذيتهم قبل دخولهم غرفة نومي لتفتيشها
ترامب مهاجما عملاء "إف بي آي": لم يخلعوا أحذيتهم قبل دخولهم غرفة نومي لتفتيشها
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بانتهاك الدستور لدى عودته إلى مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو"... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T14:23+0000
2022-09-19T14:23+0000
2022-09-19T14:23+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "وصلت إلى فلوريدا الليلة الماضية، وأتيحت لنا فرصة طويلة ومفصلة للتحقق من مسرح جريمة حكومية أخرى، هي مداهمة "إف بي آي" منزلي في "مار إيه لاغو" واقتحامه".وتابع: "أعتقد أنهم لا يعتقدون أن هناك تعديلا رابعا بعد الآن، وبالنسبة لهم لم يعد موجودا".وأشار ترامب إلى أن منزله "لن يعود كما كان" بعد تفتيشه من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي.وكتب في منشوره غاضبا: "لقد تم "نهب المنزل"، وأصبح في حالة مختلفة تماما عن الطريقة التي تركتها به، بل ولم يخلع العملاء أحذيتهم في غرفة نومي، كم هذا جميل !!!".وفي 8 أغسطس/ آب، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة. وقام العملاء الفيدراليون بتفتيش المنزل لمدة 9 ساعات، وصادروا خلال تلك الفترة 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى، وتم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية، وفقا لإيصال أمر التفتيش الذي تم الكشف عنه.وندد ترامب بالتحقيق والغارة، باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وكذلك ضد مساعديه وأنصاره.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إف-بي-آي-يعلن-الانتهاء-من-المراجعة-الأولية-للوثائق-التي-صادرها-خلال-مداهمته-منزل-ترامب-1066997429.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب مهاجما عملاء "إف بي آي": لم يخلعوا أحذيتهم قبل دخولهم غرفة نومي لتفتيشها
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بانتهاك الدستور لدى عودته إلى مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا لأول مرة، منذ مداهمته في أوائل الشهر الماضي.
واشنطن - سبوتنيك
. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "وصلت إلى فلوريدا الليلة الماضية، وأتيحت لنا فرصة طويلة ومفصلة للتحقق من مسرح جريمة حكومية أخرى، هي مداهمة "إف بي آي" منزلي في "مار إيه لاغو" واقتحامه".
وتابع: "أعتقد أنهم لا يعتقدون أن هناك تعديلا رابعا بعد الآن، وبالنسبة لهم لم يعد موجودا".
وأشار ترامب إلى أن منزله "لن يعود كما كان" بعد تفتيشه من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكتب في منشوره غاضبا: "لقد تم "نهب المنزل"، وأصبح في حالة مختلفة تماما عن الطريقة التي تركتها به، بل ولم يخلع العملاء أحذيتهم في غرفة نومي، كم هذا جميل !!!".
وفي 8 أغسطس/ آب، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.
وقام العملاء الفيدراليون بتفتيش المنزل لمدة 9 ساعات، وصادروا خلال تلك الفترة 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى، وتم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية، وفقا لإيصال أمر التفتيش الذي تم الكشف عنه.
وندد ترامب بالتحقيق والغارة، باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وكذلك ضد مساعديه وأنصاره.