https://sputnikarabic.ae/20220919/توقيف-15-شخصا-في-بريطانيا-لمنع-تصاعد-المواجهات-بين-مسلمين-وهندوس-1067930190.html
توقيف 15 شخصا في بريطانيا لمنع تصاعد المواجهات بين مسلمين وهندوس
توقيف 15 شخصا في بريطانيا لمنع تصاعد المواجهات بين مسلمين وهندوس
ألقت الشرطة البريطانية في مدينة ليستر القبض على 15 شخصا لـ "منع المزيد من الاضطرابات" في ظل المواجهات بين مجموعتين من الهندوس والمسلمين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:03+0000
2022-09-19T09:03+0000
2022-09-19T09:03+0000
بريطانيا
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اندلعت التوترات في بطولة كأس آسيا للكريكت في دبي في 23 أغسطس/ آب الماضي، عندما فازت الهند بمباراة في مواجهة باكستان.وأعقب ذلك مواجهات عنيفة بين المجموعتين في ليستر. علمت الشرطة المحلية بتجمع مجموعات من الشباب بعد ظهر يوم الأحد في ضواحي المدينة.قالت الشرطة في بيان: "تم استخدام صلاحيات التفريق والاعتراض والتفتيش لاستعادة الهدوء. 15 شخصا ألقي القبض عليهم خلال هذه العملية المسائية. سيبقون في حجز الشرطة".وأضافت الشرطة أنه لن يتم التسامح مع العنف أو الفوضى أو التخويف في ليستر.
https://sputnikarabic.ae/20151021/1016039434.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
توقيف 15 شخصا في بريطانيا لمنع تصاعد المواجهات بين مسلمين وهندوس
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ألقت الشرطة البريطانية في مدينة ليستر القبض على 15 شخصا لـ "منع المزيد من الاضطرابات" في ظل المواجهات بين مجموعتين من الهندوس والمسلمين.
اندلعت التوترات في بطولة كأس آسيا للكريكت في دبي في 23 أغسطس/ آب الماضي، عندما فازت الهند بمباراة في مواجهة باكستان.
21 أكتوبر 2015, 01:45 GMT
وأعقب ذلك مواجهات عنيفة بين المجموعتين في ليستر. علمت الشرطة المحلية بتجمع مجموعات من الشباب
بعد ظهر يوم الأحد في ضواحي المدينة.
قالت الشرطة في بيان: "تم استخدام صلاحيات التفريق والاعتراض والتفتيش لاستعادة الهدوء. 15 شخصا ألقي القبض عليهم خلال هذه العملية المسائية. سيبقون في حجز الشرطة".
وأضافت الشرطة أنه لن يتم التسامح مع العنف أو الفوضى أو التخويف في ليستر.