عربي
قوات الأمن الإسرائيلية تفرج عن مدير المسجد الأقصى عمر بعد اعتقاله واقتحام منزله في القدس
https://sputnikarabic.ae/20220919/توقيف-15-شخصا-في-بريطانيا-لمنع-تصاعد-المواجهات-بين-مسلمين-وهندوس-1067930190.html
توقيف 15 شخصا في بريطانيا لمنع تصاعد المواجهات بين مسلمين وهندوس
توقيف 15 شخصا في بريطانيا لمنع تصاعد المواجهات بين مسلمين وهندوس
ألقت الشرطة البريطانية في مدينة ليستر القبض على 15 شخصا لـ "منع المزيد من الاضطرابات" في ظل المواجهات بين مجموعتين من الهندوس والمسلمين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:03+0000
2022-09-19T09:03+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101692/47/1016924777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_154f606a70b3e2629617fb62ca27fa28.jpg
اندلعت التوترات في بطولة كأس آسيا للكريكت في دبي في 23 أغسطس/ آب الماضي، عندما فازت الهند بمباراة في مواجهة باكستان.وأعقب ذلك مواجهات عنيفة بين المجموعتين في ليستر. علمت الشرطة المحلية بتجمع مجموعات من الشباب بعد ظهر يوم الأحد في ضواحي المدينة.قالت الشرطة في بيان: "تم استخدام صلاحيات التفريق والاعتراض والتفتيش لاستعادة الهدوء. 15 شخصا ألقي القبض عليهم خلال هذه العملية المسائية. سيبقون في حجز الشرطة".وأضافت الشرطة أنه لن يتم التسامح مع العنف أو الفوضى أو التخويف في ليستر.
https://sputnikarabic.ae/20151021/1016039434.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101692/47/1016924777_107:0:5227:3840_1920x0_80_0_0_84e059eab635d08ce7a9244e796b52fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا
بريطانيا

توقيف 15 شخصا في بريطانيا لمنع تصاعد المواجهات بين مسلمين وهندوس

09:03 GMT 19.09.2022
© AP Photoالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
ألقت الشرطة البريطانية في مدينة ليستر القبض على 15 شخصا لـ "منع المزيد من الاضطرابات" في ظل المواجهات بين مجموعتين من الهندوس والمسلمين.
اندلعت التوترات في بطولة كأس آسيا للكريكت في دبي في 23 أغسطس/ آب الماضي، عندما فازت الهند بمباراة في مواجهة باكستان.
الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2015
الهند: اشتباكات في كشمير بعد مقتل مسلم على أيدي هندوس بسبب البقر
21 أكتوبر 2015, 01:45 GMT
وأعقب ذلك مواجهات عنيفة بين المجموعتين في ليستر. علمت الشرطة المحلية بتجمع مجموعات من الشباب بعد ظهر يوم الأحد في ضواحي المدينة.
قالت الشرطة في بيان: "تم استخدام صلاحيات التفريق والاعتراض والتفتيش لاستعادة الهدوء. 15 شخصا ألقي القبض عليهم خلال هذه العملية المسائية. سيبقون في حجز الشرطة".
وأضافت الشرطة أنه لن يتم التسامح مع العنف أو الفوضى أو التخويف في ليستر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала