https://sputnikarabic.ae/20220919/دول-البلطيق-وبولندا-تفرض-حظر-دخول-الروس-حاملي-تأشيرات-دخول-دول-الاتحاد-1067920534.html
دول البلطيق وبولندا تفرض حظر دخول الروس حاملي تأشيرات دخول دول الاتحاد
دول البلطيق وبولندا تفرض حظر دخول الروس حاملي تأشيرات دخول دول الاتحاد
أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول شنغن الصادرة عن... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T04:39+0000
2022-09-19T04:39+0000
2022-09-19T04:39+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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هلسنكي – سبوتنيك. واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.يشار إلى أنه في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، علق الاتحاد الأوروبي تماماً اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، والتي كانت سارية منذ عام 2007. والآن، ستطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لطلب التأشيرة، وسيزداد المدة الزمنية لمعالجة الطلب.يذكر أن اتفاقية النظام المبسط لإصدار التأشيرات والموقعة بين روسيا وسويسرا دخلت حيز التنفيذ منذ 1 فبراير/ شباط 2011، سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة شنغن.وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، بشأن الصعوبات التي يواجهها الروس في الحصول على التأشيرات، أن الأوروبيين يواصلون نهجهم المعادي لروسيا، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة الرد بالمثل، بل ينبغي الأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة للجانب الروسي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دول البلطيق وبولندا تفرض حظر دخول الروس حاملي تأشيرات دخول دول الاتحاد
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أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول شنغن الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
هلسنكي – سبوتنيك
. واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.
يشار إلى أنه في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، علق الاتحاد الأوروبي تماماً اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، والتي كانت سارية منذ عام 2007. والآن، ستطبق القواعد العامة لإصدار التأشيرات على المواطنين الروس: ستكون تكلفة التأشيرة 80 يورو، وستكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية لطلب التأشيرة، وسيزداد المدة الزمنية لمعالجة الطلب.
يذكر أن اتفاقية النظام المبسط لإصدار التأشيرات والموقعة بين روسيا وسويسرا دخلت حيز التنفيذ منذ 1 فبراير/ شباط 2011، سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة شنغن.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الخميس الماضي، بشأن الصعوبات التي يواجهها الروس في الحصول على التأشيرات، أن الأوروبيين يواصلون نهجهم المعادي لروسيا، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة الرد بالمثل، بل ينبغي الأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة للجانب الروسي.