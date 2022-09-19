https://sputnikarabic.ae/20220919/سلطات-خيرسون-لـسبوتنيك-السكان-يطالبون-بإجراء-استفتاء-عاجل-للانضمام-إلى-روسيا-1067962831.html

سلطات خيرسون لـ"سبوتنيك": السكان يطالبون بإجراء استفتاء عاجل للانضمام إلى روسيا

سلطات خيرسون لـ"سبوتنيك": السكان يطالبون بإجراء استفتاء عاجل للانضمام إلى روسيا

أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لخيرسون، كيريل ستريموسوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن سكان مقاطعة خيرسون يرغبون في إجراء استفتاء في أسرع وقت ممكن... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T16:09+0000

2022-09-19T16:09+0000

2022-09-19T16:21+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062910891_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_4586b291619bd3b993c98842dde7ed3f.jpg

قال ستريموسوف إن "سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بطلبات... ويريدون إجراء استفتاء في أسرع وقت ممكن، لأنهم يخشون أن تغادر روسيا (المنطقة)، ويريد الناس التأكد (بثقة) بأنهم لن يتركوا".وتابع نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لخيرسون موضحا: "نحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءا من روسيا الاتحادية".وأشار ستريموسوف إلى أن "الاستفتاء ليس نقطة الأخيرة، فالناس يريدون التأكد من أنهم لن يتركوا، ولن يتم التخلي عنهم، ويطالبون بإضفاء الشرعية على هذه القضية".يذكر أن الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، كانت قد تقدمت، اليوم الاثنين، بمبادرة إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، تتضمن تنظيم استفتاء شعبي فوري، لانضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220919/الغرفة-العامة-في-دونيتسك-تطالب-الرئيس-بإجراء-استفتاء-شعبي-لانضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1067962940.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا