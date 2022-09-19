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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220919/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-خسائر-ضخمة-لكييف-على-الجبهات---1067920920.html
ضابط أوكراني يتحدث عن خسائر ضخمة لكييف على الجبهات
ضابط أوكراني يتحدث عن خسائر ضخمة لكييف على الجبهات
كشف ملازم أول أوكراني تم أسره في منطقة باخموت عن تفاصيل مهمة على الجبهات، مشيرا إلى أن خسائر الجيش الأوكراني في المنطقة ضخمة ولا تحصى. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T05:36+0000
2022-09-19T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال الضابط الأوكراني الأسير، أوليغ روزكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك" إنه كان يخدم في اللواء 58 التابع للجيش الأوكراني، حيث تم أسره على محاور منطقة باخموت، مشيرا إلى أن مجموعته أقامت في المنطقة الصناعية في أرتيوموفسك ويواصلون التوغل في عمق البلدة.وأكد الضابط الأسير أن معظم العسكريين في صفوف قوات الأمن الأوكرانية في منطقة أرتيوميفسك يرفضون الذهاب إلى المواقع القتالية، لأن هناك خسائر ضخمة من الجرحى والقتلى. وقال الضابط الأوكراني: "يرفضون الذهاب إلى الخطوط الأمامية". وأوضح أن الضباط السياسيين والنيابة العسكرية يعملون مع الجنود الأوكرانيين الذين يرفضون الذهاب إلى الخطوط الأمامية، موضحا أنه يتم الضغط عليهم من قبل القادة لجرهم إلى المعارك.ووفقا له، من بين السبعين الذين تم حشدهم، لم يعرف سوى 10 منهم كيفية استخدام المدفع الرشاش، موضحا أن "الناس تم تدريبهم لمدة أسبوع فقط وإرسالهم على الفور إلى الخطوط الأمامية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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ضابط أوكراني يتحدث عن خسائر ضخمة لكييف على الجبهات

05:36 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 19.09.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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كشف ملازم أول أوكراني تم أسره في منطقة باخموت عن تفاصيل مهمة على الجبهات، مشيرا إلى أن خسائر الجيش الأوكراني في المنطقة ضخمة ولا تحصى.
وقال الضابط الأوكراني الأسير، أوليغ روزكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك" إنه كان يخدم في اللواء 58 التابع للجيش الأوكراني، حيث تم أسره على محاور منطقة باخموت، مشيرا إلى أن مجموعته أقامت في المنطقة الصناعية في أرتيوموفسك ويواصلون التوغل في عمق البلدة.
وأكد الضابط الأسير أن معظم العسكريين في صفوف قوات الأمن الأوكرانية في منطقة أرتيوميفسك يرفضون الذهاب إلى المواقع القتالية، لأن هناك خسائر ضخمة من الجرحى والقتلى.
وقال الضابط الأوكراني: "يرفضون الذهاب إلى الخطوط الأمامية". وأوضح أن الضباط السياسيين والنيابة العسكرية يعملون مع الجنود الأوكرانيين الذين يرفضون الذهاب إلى الخطوط الأمامية، موضحا أنه يتم الضغط عليهم من قبل القادة لجرهم إلى المعارك.
ووفقا له، من بين السبعين الذين تم حشدهم، لم يعرف سوى 10 منهم كيفية استخدام المدفع الرشاش، موضحا أن "الناس تم تدريبهم لمدة أسبوع فقط وإرسالهم على الفور إلى الخطوط الأمامية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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