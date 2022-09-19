https://sputnikarabic.ae/20220919/فيديو-يوثق-لحظة-ارتطام-عربة-إسعاف-بأحد-جسور-المشاة-في-العاصمة-الأردنية-1067970087.html
فيديو يوثق لحظة ارتطام عربة إسعاف بأحد جسور المشاة في العاصمة الأردنية
فيديو يوثق لحظة ارتطام عربة إسعاف بأحد جسور المشاة في العاصمة الأردنية
تداول مغردون مقطعا مصورا للحظة ارتطام عربة إسعاف مسرعة بأحد الجسور في العاصمة الأدرنية عمان. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T19:31+0000
2022-09-19T19:31+0000
2022-09-19T19:31+0000
أخبار الأردن
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ووفقا للمقطع الذي نشرته صحيفة "الخليج"، فإن شاحنة كبيرة اصطدمت بجسر للمشاة على طريق المطار الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى انهياره، ومن ثم إغلاق الطريق بالاتجاهين لساعات، فجر اليوم الاثنين.وفيما توقف الطريق، فإن كاميرا أحد المارة وهي تحاول تصوير مشهد إغلاق الجسر ونشره لتحذير المارة على هذا الطريق، إذا به يتفاجأ بسيارة إسعاف مسرعة، لا تأبه بإغلاق الطريق وكأنها لا تراه، وترتطم بصورة مروعة بالجسر.وكان الأمن العام الأردني قد أصدر بياناً أكد فيه إصابة أربعة أشخاص، وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، مبيناً أنه تم إسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني بالتزامن مع تحويل حركة السير إلى طرق فرعية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
فيديو يوثق لحظة ارتطام عربة إسعاف بأحد جسور المشاة في العاصمة الأردنية
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تداول مغردون مقطعا مصورا للحظة ارتطام عربة إسعاف مسرعة بأحد الجسور في العاصمة الأدرنية عمان.
ووفقا للمقطع الذي نشرته صحيفة
"الخليج"، فإن شاحنة كبيرة اصطدمت بجسر للمشاة على طريق المطار الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى انهياره، ومن ثم إغلاق الطريق بالاتجاهين لساعات، فجر اليوم الاثنين.
وفيما توقف الطريق، فإن كاميرا أحد المارة وهي تحاول تصوير مشهد إغلاق الجسر ونشره لتحذير المارة على هذا الطريق، إذا به يتفاجأ بسيارة إسعاف مسرعة، لا تأبه بإغلاق الطريق وكأنها لا تراه، وترتطم بصورة مروعة بالجسر.
وكان الأمن العام الأردني قد أصدر بياناً أكد فيه إصابة أربعة أشخاص، وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، مبيناً أنه تم إسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني بالتزامن مع تحويل حركة السير إلى طرق فرعية.