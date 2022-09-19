https://sputnikarabic.ae/20220919/كوريا-الجنوبية-تهدد-الشمالية-بـالرد-الساحق-إذا-حاولت-استخدام-السلاح-النووي-1067933699.html
كوريا الجنوبية تهدد الشمالية بـ"الرد الساحق" إذا حاولت استخدام السلاح النووي
كوريا الجنوبية تهدد الشمالية بـ"الرد الساحق" إذا حاولت استخدام السلاح النووي
هدد كبير الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية الجارة الشمالية بـ"الرد الساحق" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية ضد بلاده. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:03+0000
2022-09-19T10:03+0000
2022-09-19T10:03+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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يأتي ذلك بعد أن كشفت كوريا الشمالية عن سياستها النووية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار المخاوف بشأن إمكانية لجوئها إلى ضربة استباقية في حالة وجود ما تراه تهديدا لأمنها.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال كيم سيونغ-كيوم، في جلسة برلمانية، اليوم الاثنين:وتعهد المسؤول العسكري بتعزيز قدرات الجيش الكوري الجنوبي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، التي قال إنها تعرض الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة للخطر بشكل كبير، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20220908/زعيم-كوريا-الشمالية-امتلاك-الأسلحة-النووية-أمر-قانوني-وحق-أساسي-لا-غنى-عنه-1067499174.html
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العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تهدد الشمالية بـ"الرد الساحق" إذا حاولت استخدام السلاح النووي
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هدد كبير الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية الجارة الشمالية بـ"الرد الساحق" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية ضد بلاده.
يأتي ذلك بعد أن كشفت كوريا الشمالية عن سياستها النووية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار المخاوف بشأن إمكانية لجوئها إلى ضربة استباقية في حالة وجود ما تراه تهديدا لأمنها.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال كيم سيونغ-كيوم، في جلسة برلمانية، اليوم الاثنين:
"سأجعل كوريا الشمالية تدرك بوضوح أنه في حالة محاولتها استخدام الأسلحة النووية، فإنها ستواجه الرد الساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجيشنا، ولن يكون هناك سيناريو لبقاء النظام بعد الآن".
وتعهد المسؤول العسكري بتعزيز قدرات الجيش الكوري الجنوبي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، التي قال إنها تعرض الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة للخطر بشكل كبير، وفقا لوكالة يونهاب
الكورية الجنوبية.