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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220919/مصادر-لـسبوتنيك-رئيس-الإدارة-الإقليمية-التابع-لكييف-في-نيكولاييف-يهرب-من-المنطقة-1067921204.html
مصادر لـ"سبوتنيك": رئيس الإدارة الإقليمية التابع لكييف في نيكولاييف يهرب من المنطقة
مصادر لـ"سبوتنيك": رئيس الإدارة الإقليمية التابع لكييف في نيكولاييف يهرب من المنطقة
أفادت مصادر خاصة في منطقة نيكولاييف، صباح اليوم الاثنين، عن هروب رئيس الإدارة الإقليمية في نيكولاييف التابع لكييف من المنطقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T06:15+0000
2022-09-19T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت مصادر أهلية في نيكولاييف لوكالة "سبوتنيك" عبر تقنية الفيديو أن رئيس الإدارة الإقليمية، فيتالي كيم، هرب من المنطقة خوفا من الإضرابات.وأشارت المصادر: "بحسب معلوماتنا، فإن كيم (رئيس الإدارة الإقليمية) ليس في نيكولاييف، مؤكدين مغادرته إلى أوديسا هربا من الوضع الأمني في المدينة وتقدم القوات الروسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم

مصادر لـ"سبوتنيك": رئيس الإدارة الإقليمية التابع لكييف في نيكولاييف يهرب من المنطقة

06:15 GMT 19.09.2022
© AP Photoالسكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo
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أفادت مصادر خاصة في منطقة نيكولاييف، صباح اليوم الاثنين، عن هروب رئيس الإدارة الإقليمية في نيكولاييف التابع لكييف من المنطقة.
وذكرت مصادر أهلية في نيكولاييف لوكالة "سبوتنيك" عبر تقنية الفيديو أن رئيس الإدارة الإقليمية، فيتالي كيم، هرب من المنطقة خوفا من الإضرابات.
وأشارت المصادر: "بحسب معلوماتنا، فإن كيم (رئيس الإدارة الإقليمية) ليس في نيكولاييف، مؤكدين مغادرته إلى أوديسا هربا من الوضع الأمني في المدينة وتقدم القوات الروسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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