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https://sputnikarabic.ae/20220919/نشوب-حريق-داخل-طائرة-ركاب-إيرانية-في-طهران-1067939896.html
نشوب حريق داخل طائرة ركاب إيرانية في طهران
نشوب حريق داخل طائرة ركاب إيرانية في طهران
نشب حريق في محرك طائرة ركاب إيرانية، اليوم الاثنين، بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار مهر أباد في طهران. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
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واشتعلت النيران فى محرك طائرة من طراز "فوكر" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ووقع الحادث أثناء وجود الركاب على متن الطائرة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، بعد وصول رجال الإطفاء هناك في الوقت المحدد لإخماد الحريق.وكان من المقرر أن تقلع الطائرة من طهران إلى بوشهر جنوب غرب إيران، ولكن النيران اشتعلت في محركها.وقال أحد الركاب في تصريحات لـ(إيرنا) إنه تم إقلاع الرحلة بعد ساعة من وقوع الحادث، من خلال توفير رحلة بديلة.
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

نشوب حريق داخل طائرة ركاب إيرانية في طهران

11:10 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية أسيمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
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نشب حريق في محرك طائرة ركاب إيرانية، اليوم الاثنين، بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار مهر أباد في طهران.
واشتعلت النيران فى محرك طائرة من طراز "فوكر" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ووقع الحادث أثناء وجود الركاب على متن الطائرة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، بعد وصول رجال الإطفاء هناك في الوقت المحدد لإخماد الحريق.
وكان من المقرر أن تقلع الطائرة من طهران إلى بوشهر جنوب غرب إيران، ولكن النيران اشتعلت في محركها.
وقال أحد الركاب في تصريحات لـ(إيرنا) إنه تم إقلاع الرحلة بعد ساعة من وقوع الحادث، من خلال توفير رحلة بديلة.
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