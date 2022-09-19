نشوب حريق داخل طائرة ركاب إيرانية في طهران
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
نشب حريق في محرك طائرة ركاب إيرانية، اليوم الاثنين، بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار مهر أباد في طهران.
واشتعلت النيران فى محرك طائرة من طراز "فوكر" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ووقع الحادث أثناء وجود الركاب على متن الطائرة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، بعد وصول رجال الإطفاء هناك في الوقت المحدد لإخماد الحريق.
Good News! Iran Aseman Airlines will operate again its regular summer flights to Istanbul Ataturk from 5 April to 28 October, this time daily instead of 2 weekly! Aircraft type is not listed yet, however I guess A340-300 (EP-APA the second oldest one) will operate the route✈️ pic.twitter.com/VplyVax9fI— Aviation Photography by YKB (@TRPlanespotter) March 30, 2018
وكان من المقرر أن تقلع الطائرة من طهران إلى بوشهر جنوب غرب إيران، ولكن النيران اشتعلت في محركها.
وقال أحد الركاب في تصريحات لـ(إيرنا) إنه تم إقلاع الرحلة بعد ساعة من وقوع الحادث، من خلال توفير رحلة بديلة.